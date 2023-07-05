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Нафтогаз зробив важливе попередження щодо розрахунку за послуги

5 липня 2023 09:12
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нафтогаз зробив важливе попередження щодо розрахунку за послуги
Комунальні платіжки. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Фахівці газопостачальної компанії "Нафтогаз України" звернулись до українців з приводу розрахунку за послуги. Громадяни скаржаться на суми у платіжках, які не збігаються із переданими показниками лічильників. 

Про це повідомляє пресцентр компанії у соцмережі Facebook.

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Інші цифри у платіжках

За словами представників компанії, у комунальних платіжках дійсно можуть бути інші суми. Головна причина некоректних нарахувань відбувається у випадку, якщо громадяни невчасно надсилають показники лічильників.

Також іноді облгази не отримають взагалі жодних цифр. Через це у платіжках вказують суми, взяті з розрахунку середнього споживання.

"Передача показань лічильника із запізненням, або їх не надання взагалі — одна з основних причин некоректних нарахувань у платіжках", — наголосили у компанії.

Щоб таких ситуацій не було, потрібно передавати інформацію з лічильників щомісяця до 5 числа.

Варто зауважити, що на офіційній сторінці компанії у соцмережі споживачі весь час скаржаться на те, що отримують зовсім інші суми у комунальних платіжках.

Новий спосіб передавання показників

Також українцям спростили спосіб передавання показників лічильників. Тепер можна відправити коротке SMS-повідомлення на номер 4647.

"Передавати показання лічильника можна за допомогою SMS-повідомлення на номер 4647. Не втрачайте свій час, користуйтеся зручними онлайн сервісами ГК "Нафтогаз України", — додали у пресслужбі компанії.

Більше про комуналку

Нагадаємо, українські газопостачальники розповіли, що буде з цінами на житлово-комунальні послуги у липні поточного року. Розцінки на "блакитне паливо" оприлюднили 12 компаній.

Також ми писали, що Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, скасувала рішення про підвищення тарифів на воду. Цього місяця мають отримати платіжки зі старими цінами.

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