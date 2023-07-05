Нафтогаз зробив важливе попередження щодо розрахунку за послуги
Фахівці газопостачальної компанії "Нафтогаз України" звернулись до українців з приводу розрахунку за послуги. Громадяни скаржаться на суми у платіжках, які не збігаються із переданими показниками лічильників.
Про це повідомляє пресцентр компанії у соцмережі Facebook.
Інші цифри у платіжках
За словами представників компанії, у комунальних платіжках дійсно можуть бути інші суми. Головна причина некоректних нарахувань відбувається у випадку, якщо громадяни невчасно надсилають показники лічильників.
Також іноді облгази не отримають взагалі жодних цифр. Через це у платіжках вказують суми, взяті з розрахунку середнього споживання.
"Передача показань лічильника із запізненням, або їх не надання взагалі — одна з основних причин некоректних нарахувань у платіжках", — наголосили у компанії.
Щоб таких ситуацій не було, потрібно передавати інформацію з лічильників щомісяця до 5 числа.
Варто зауважити, що на офіційній сторінці компанії у соцмережі споживачі весь час скаржаться на те, що отримують зовсім інші суми у комунальних платіжках.
Новий спосіб передавання показників
Також українцям спростили спосіб передавання показників лічильників. Тепер можна відправити коротке SMS-повідомлення на номер 4647.
"Передавати показання лічильника можна за допомогою SMS-повідомлення на номер 4647. Не втрачайте свій час, користуйтеся зручними онлайн сервісами ГК "Нафтогаз України", — додали у пресслужбі компанії.
Більше про комуналку
Нагадаємо, українські газопостачальники розповіли, що буде з цінами на житлово-комунальні послуги у липні поточного року. Розцінки на "блакитне паливо" оприлюднили 12 компаній.
Також ми писали, що Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, скасувала рішення про підвищення тарифів на воду. Цього місяця мають отримати платіжки зі старими цінами.