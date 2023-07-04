Тарифи на газ — постачальники розповіли, що буде з цінами

Комунальні платіжки. Фото: google.com

Українські газопостачальники розповіли, що буде з цінами на житлово-комунальні послуги у липні поточного року. Розцінки на "блакитне паливо" оприлюднили 12 компаній.

Про це інформує профільне видання "Газправда".

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Що буде з цінами у липні

Як зазначає видання, за результатом аналізу цін, вартість палива для українських споживачів у липні порівняно з минулими місяцями не зміниться. Газопостачальні компанії пропонують таку вартість на газ: від 7,70 до 9,99 гривні за один кубічний метр.

Зокрема, у семи постачальників ресурсу ціна за один кубометр нижча за вісім грн, у п’яти — дещо вища.

Переважна більшість побутових споживачів є клієнтами газопостачальної компанії "Нафтогаз України" — частка 98%. Тобто йдеться про 12,4 мільйона домогосподарств. Для них тариф встановлений на рівні 7,96 гривні за куб. м.

Тарифи на газ від постачальників для населення виглядають так:

7,96 грн — "ГК "Нафтогаз України";

7,70 грн — "Еру Людям";

7,799 грн — "Енерджі Трейд Груп";

7,96 грн — "Тернопільгаз Збут";

7,98 грн — "Прикарпат Енерго трейд";

7,99 грн — "Галнафтогаз" ПП "ОККО КОНТРАКТ";

7,99 грн — "Полтавагаз Збут";

8,20 грн — "Львівенергозбут";

8,46 грн — "Дніпровські Енергетичні Послуги" (YASNO);

8,46 грн — "Київські Енергетичні Послуги" (YASNO);

9,95 грн — "Асканія Енерджі";

9,99 грн — "СвітлоГаз" (ТОВ "Рітейл Сервіс").

Джерело: Газправда

Підготовка до майбутньої зими

У Нафтогазі раніше розповіли про плани щодо нового осінньо-зимового сезону. У компанії мають намір розраховувати виключно на власні сили, користуючись запасами вітчизняного видобутку. Так, планують видобути 13,5 мільярда куб. м. палива протягом поточного року.

Цьогоріч мають намір ввести в експлуатацію багато свердловин. Як зауважили у Нафтогазі, країна має дуже великі запаси газу. Україна посідає друге місце на території Європи за підтвердженими запасами палива.

Водночас, в Асоціації міст України попередили про загрозливу ситуацію з підготовкою до майбутнього опалювального сезону. Без опалення взимку можуть залишитися мільйони українців. Йдеться про питання накопичення заборгованості через необхідність компенсації тарифів. Із проханням якнайшвидшого вирішення зазначеної проблеми неодноразово зверталися до уряду, однак питання досі не вирішили. Зараз 36 громад мають критичні проблеми з підготовкою до зими.

Нагадаємо, розрахуватися за газ стало ще простіше. Це можна зробити у терміналах самообслуговування Ощадбанку.

Раніше у ГК "Нафтогаз України" опублікували відомості про розподіл природного газу. Там пояснили, чому українці можуть отримувати "неправильні" платіжки.