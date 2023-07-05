Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Коммунальные услуги arrow Нафтогаз сделал важное предупреждение о расчете за услуги arrow

Нафтогаз сделал важное предупреждение о расчете за услуги

5 июля 2023 09:12
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Нафтогаз сделал важное предупреждение о расчете за услуги
Коммунальные платежки. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Специалисты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" обратились к украинцам по поводу расчета за услуги. Граждане жалуются на суммы в платежках, которые не совпадают с переданными показателями счетчиков.

Об этом сообщает пресс-центр компании в соцсети Facebook.

Читайте также:

Другие цифры в платежках

По словам представителей компании, в коммунальных платежках действительно могут быть другие суммы. Главная причина некорректных начислений происходит в тому случае, если граждане несвоевременно присылают показатели счетчиков.

Также иногда облгазы не получат вообще никаких цифр. Поэтому в платежках указывают суммы, взятые из расчета среднего потребления.

"Передача показаний счетчика с опозданием или их не предоставление вообще — одна из основных причин некорректных начислений в платежках", — отметили в компании.

Чтобы таких ситуаций не было, нужно передавать информацию со счетчиков ежемесячно до 5 числа.

На официальной странице компании в соцсети потребители все время жалуются на то, что получают совсем другие суммы в коммунальных платежках.

Новый способ передачи показателей

Также украинцам упростили способ передачи показателей счетчиков. Теперь можно отправить короткое SMS-сообщение на номер 4647.

"Передавать показания счетчика можно с помощью SMS-сообщения на номер 4647. Не теряйте свое время, пользуйтесь удобными онлайн сервисами ГК "Нафтогаз Украины", — добавили в пресс-службе компании.

Больше о коммуналке

Напомним, украинские газопоставщики рассказали, что будет с ценами на жилищно-коммунальные услуги в июле текущего года. Расценки на "голубое топливо" обнародовали 12 компаний.

Также мы писали, что Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, отменила решение о повышении тарифов на воду. В этом месяце должны получить платежи по старым ценам.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз