Нафтогаз сделал важное предупреждение о расчете за услуги

Коммунальные платежки. Фото: Unplush

Специалисты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" обратились к украинцам по поводу расчета за услуги. Граждане жалуются на суммы в платежках, которые не совпадают с переданными показателями счетчиков.

Об этом сообщает пресс-центр компании в соцсети Facebook.

Читайте также:

Другие цифры в платежках

По словам представителей компании, в коммунальных платежках действительно могут быть другие суммы. Главная причина некорректных начислений происходит в тому случае, если граждане несвоевременно присылают показатели счетчиков.

Также иногда облгазы не получат вообще никаких цифр. Поэтому в платежках указывают суммы, взятые из расчета среднего потребления.

"Передача показаний счетчика с опозданием или их не предоставление вообще — одна из основных причин некорректных начислений в платежках", — отметили в компании.

Чтобы таких ситуаций не было, нужно передавать информацию со счетчиков ежемесячно до 5 числа.

На официальной странице компании в соцсети потребители все время жалуются на то, что получают совсем другие суммы в коммунальных платежках.

Новый способ передачи показателей

Также украинцам упростили способ передачи показателей счетчиков. Теперь можно отправить короткое SMS-сообщение на номер 4647.

"Передавать показания счетчика можно с помощью SMS-сообщения на номер 4647. Не теряйте свое время, пользуйтесь удобными онлайн сервисами ГК "Нафтогаз Украины", — добавили в пресс-службе компании.

Больше о коммуналке

Напомним, украинские газопоставщики рассказали, что будет с ценами на жилищно-коммунальные услуги в июле текущего года. Расценки на "голубое топливо" обнародовали 12 компаний.

Также мы писали, что Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, отменила решение о повышении тарифов на воду. В этом месяце должны получить платежи по старым ценам.