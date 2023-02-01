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Несплата боргів: чи відключатимуть подачу електрики споживачам

1 лютого 2023 23:13
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Борги за комуналку — чи відключатимуть подачу електрики
Заборгованість гальмує відновлення енергосистеми країни
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні в умовах воєнного стану санкційних дій не застосовують за несплату боргів за електроенергію. Хоч заборгованість перед постачальниками гальмує відновлення енергосистеми країни.

Про це розповів генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

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Причини ігнорування "платіжок" за світло

Посадовець пояснив, що є різні фактори, чому споживач не може платити за електроенергію. Так, багато українців через війну залишили свої оселі. У таких випадках не доведеться платити за електроенергію, адже споживачі мусять розраховуватися за використаний ресурс.

Для того, щоб не було нарахувань за електрику, якою людина не користувалася, потрібно передати показники лічильника. У разі, якщо споживач не повідомляє їх, то мережа автоматично нарахує середню суму на основі спожитого обсягу за попередній місяць чи навіть рік.

Гендиректор YASNO зауважив, що якщо людина, яка не користувалась електроенергією, і передасть показники лічильника через деякий час, то буде здійснено автоматичний перерахунок.

Необхідність розрахунку з боргами

При цьому у компанії просять споживачів не ігнорувати платіжки й сплачувати вчасно, оскільки борг перед постачальниками електроенергії загалом гальмує відновлення енергосистеми країни.

При перебоях в електриці рахунки не змінилися

Раніше в обленерго пояснювали, що суми у платіжках за світло не змінилися, тому що зменшення електроспоживання було несуттєвим. Українці надолужували, коли воно з'являлося. Загалом йдеться про скорочення не більше 20%.

Нагадаємо, українцям обіцяють списати борги за житлово-комунальні послуги, які виникли через бойові дії. У Верховній Раді України (ВРУ) зареєстровано відповідний законопроєкт.

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, хто має право на відшкодування 50% оплати житлово-комунальних послуг. Йдеться про рідних загиблих захисників України.

Також  ми писали, що український уряд може переглянути тарифи на житлово-комунальні послуги. Передбачається, що це станеться після завершення цього опалювального сезону.

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