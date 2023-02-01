Долги за коммуналку — будут ли отключать подачу электричества

Задолженность тормозит возобновление энергосистемы страны

В Украине в условиях военного положения санкционные действия не применяются за неуплату долгов за электроэнергию. Хотя задолженность перед поставщиками тормозит возобновление энергосистемы страны.

Об этом рассказал генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

Причины игнорирования "платежек" за свет

Чиновник объяснил, что есть разные факторы, почему потребитель не может платить за электроэнергию. Так, много украинцев из-за войны покинули свои дома. В таких случаях не придется платить за электроэнергию, ведь потребители должны рассчитываться за использованный ресурс.

Для того чтобы не было начислений за электричество, которым человек не пользовался, нужно передать показатели счетчика. В случае, если потребитель не сообщает их, сеть автоматически начислит среднюю сумму на основе потребленного объема за предыдущий месяц или даже год.

Гендиректор YASNO отметил, что если человек, не пользовавшийся электроэнергией, передаст показатели счетчика через некоторое время, то будет произведен автоматический перерасчет.

Необходимость расчета по долгам

При этом у компании просят потребителей не игнорировать платежки и платить вовремя, поскольку долг перед поставщиками электроэнергии в целом тормозит возобновление энергосистемы страны.

При перебоях в электричестве счета не изменились

Ранее в облэнерго объясняли, что суммы в платежках за свет не изменились, поскольку уменьшение электропотребления было несущественным. Украинцы наверстывали, когда оно появлялось. В общей сложности речь идет о сокращении не более 20%.

Напомним, украинцам обещают списать долги за жилищно-коммунальные услуги, возникшие из-за боевых действий. В Верховной Раде Украины (ВРУ) зарегистрирован соответствующий законопроект.

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, кто имеет право на возмещение 50% оплаты жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о родных погибших защитниках Украины.

Также мы писали, что украинское правительство может пересмотреть тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Предполагается, что это произойдет по завершении этого отопительного сезона.