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Отопительный сезон стартовал. Изменятся ли тарифы на газ и тепло

1 ноября 2023 23:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Вырастут ли тарифы на газ и тепло
Тарифы на бытовой газ остаются прежними. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В отопительном сезоне 2023-2024 годов изменение тарифов на газ и теплоснабжение для бытовых потребителей не предполагается.

Еще в конце лета Кабинет Министров Украины одобрил соответствующее постановление о так называемом продолжении действия возложения специальных обязанностей на участников рынка природного газа.

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Согласно постановлению, в текущем отопительном сезоне не стоит ожидать изменения стоимости газа для бытовых потребителей.

Какими будут тарифы на газ и тепло

До 15 апреля 2024 года производители тепловой энергии для населения должны платить по 7 420 гривен за тысячу кубометров.

При этом стоимость газа (с НДС) для производителей тепла, обеспечивающих бюджетные учреждения, останется на уровне 16 390 гривен за 1 тыс. куб. м.

А вот производители тепловой энергии для промышленности должны покупать газ по рыночным ценам.

Бытовые потребители в течение текущего отопительного сезона будут оплачивать пользование газом по неизменному тарифу от Нафтогаза — 7,96 гривни за кубометр газа (вместе с НДС).

Что еще стоит знать

Как ранее сообщали Новини.LIVE, с 2024 года стоимость газа и других коммунальных услуг может вырасти. В частности, может измениться стоимость доставки природного газа.

Вместе с тем, в ноябре некоторые потребители не должны будут платить за доставку газа. Оплата будет начисляться только за функционирующее газовое оборудование, не опломбированное.

Эксперты предупреждают, что в 2024 году стоимость газа может повышаться дважды. При первом повышении — до 11 — 13 грн/кубометр; во время второго — до 15 грн/кубометр.

В НАК "Нафтогаз Украины" выступают за немедленный переход к рыночным тарифам на энергетическом рынке. Однако этой зимой тарифы не будут меняться.

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