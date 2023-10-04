Коммуналка в Украине — Нафтогаз предупреждает о возможных переплатах в октябре

Прибор учета. Фото: google.com

Украинские потребители природного газа могут получить завышенные суммы в коммунальных квитанциях уже в октябре 2023 года. Однако этого можно избежать.

Об этом говорится в сообщении газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" в соцсети Facebook.

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В компании напоминают, что правильность сумм зависит от передачи абонентами данных о потребленном объеме природного газа в рамках определенного срока. Если этого не сделать, компания по поставкам газа установит самостоятельно такие показатели.

Так, в Нафтогазе рассказывают, что иногда клиенты компании по незнанию не сообщают вовремя новые данные счетчиков, а затем это приводит к немалым проблемам в виде расхождений между цифрами в платежке и реально потребленным объемом ресурса.

Если компания не получила новой информации об объеме потребленного газа, то показатели определяют на основе месячного объема потребления за аналогичный период 2022 года. Именно поэтому цифры, фигурирующие на бумаге, могут быть иными от реальных.

Чтобы такая ситуация не возникла в октябре, а полученные объемы газа соответствовали реальному потреблению, нужно сегодня успеть предоставить данные счетчика. Это нужно взять за правило и передавать показания с приборов учета в период с 28 по 5 число каждого месяца.

Как передать показатели потребленного газа

Передать данные о потребленном газе можно через сервисы Нафтогаза. Есть пять удобных способов сделать это дистанционно, а именно:

через чаты: №1, №2 и №3;

через SMS-сообщение на номер 4647;

через личный электронный кабинет;

по упрощенной процедуре;

автоматически с использованием IVR меню по следующим номерам: 066-300-2-888 (Vodafone); 098-300-2-888 (Kyivstar); 093-300-2-888 (Lifecell).

Такой возможностью могут воспользоваться потребители, обслуживаемые филиалами "Газсети" в Кропивницком, Днепре, Харькове, Кривом Роге, Житомире, Киеве, "Винницагаз", "Сумыгаз", "Львовгаз", "Днепропетровскгаз", "Хмельницкгаз", "Николаевгаз" "Донецкоблгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Черкассыгаз".

"Тестируйте наши диджитал-каналы и выбирайте самый удобный", — добавили в компании.

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