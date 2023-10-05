Пільги на комуналки — хто з українців зможе отримати знижку взимку

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці невдовзі отримають комунальні платіжки із вищими сумами через необхідність розрахунку за послугу з опалення. Проте дехто з громадян може платити менше, адже низка категорій населення має право на пільги.

Про те, хто зможе оформити пільги на зиму, йдеться у постанові уряду № 389.

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Хто зможе отримати пільги на комуналку

В Україні під час воєнного стану заборонено припиняти надання комунальних послуг громадянам, якщо ті оплачують послуги не у повному обсязі чи взагалі не можуть платити. Вразливим категоріям громадян передбачені пільги на оплату житлово-комунальних послуг, на купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива, а також скрапленого газу.

Зокрема, з урахуванням розміру середньомісячного доходу 100% знижку можуть отримувати (у грошовій формі):

особи, у яких є особливі заслуги перед Батьківщиною та члени родини померлої особи, у якої були такі особливі заслуги (батьки, дружина або чоловік);

пенсіонери, які у минулому були педагогами, медиками, фармацевтами, спеціалістами із захисту рослин, бібліотекарями у селах та смт;

особи, які проживають у сільській місцевості, колишні та нинішні працівники музеїв, державних та комунальних закладів культури, закладів освіти у культурній сфері.

Пільги на оплату комунпослуг, купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, на основі рівня середньомісячного доходу можуть отримати 50% знижку:

багатодітні родини, дитбудинки сімейного типу, сім’ї опікунів та піклувальників;

батьки та члени родини померлої під час виконання службових обов’язків особи рядового та начальницького складу служби цивільного захисту;

особи, звільнені зі служби цивільного захисту за віком, у зв'язку з хворобою чи за вислугою років, які отримали інвалідність, виконуючи службові обов’язки та члени їхніх родин;

дружина/чоловік померлих осіб з числа учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та опікуни дітей (на час опікунства) померлих осіб, які були учасниками ліквідації наслідків катастрофи на ЧАЕС, категорії 3, смерть яких прямо пов’язана з аварією;

родини, що мають дитину з інвалідністю;

учасники війни;

окремі категорії осіб, з числа жертв нацистських переслідувань.

Також можуть отримати від держави знижку у 25% діти війни.

Водночас, якщо громадяни не підпадають під ці категорії, чи дохід родини перевищує максимальний для отримання пільги, можна оформити субсидію.

Більше про пільги

Нагадаємо, український уряд готує масштабну реформу усієї системи соціального захисту. У рамках переформатування усі пільги переглянуть та уніфікують.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді пояснили, як нараховують житлову субсидію у разі змін у складі сім'ї. Йдеться про ситуації, коли зменшилась кількість зареєстрованих у домогосподарстві членів родини.