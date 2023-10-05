Льготы на коммуналки – кто из украинцев сможет получить скидку зимой

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы вскоре получат коммунальные платежи с более высокими суммами из-за необходимости расчета за услугу отопления. Однако некоторые граждане могут платить меньше, ведь ряд категорий населения имеет право на льготы.

О том, кто сможет оформить льготы на зиму, говорится в постановлении правительства №389.

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Кто сможет получить льготы на коммуналку

В Украине во время военного положения запрещено прекращать предоставление коммунальных услуг гражданам, если те оплачивают услуги не в полном объеме или вообще не могут платить. Уязвимым категориям граждан предусмотрены льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, покупку твердого и жидкого печного бытового топлива, а также сжиженного газа.

В частности, с учетом размера среднемесячного дохода 100% скидку могут получать (в денежной форме):

лица, у которых есть особые заслуги перед Родиной и члены семьи умершего лица, у которого были особые заслуги (родители, жена или муж);

пенсионеры, которые в прошлом были педагогами, медиками, фармацевтами, специалистами по защите растений, библиотекарями в селах и пгт;

лица, проживающие в сельской местности, бывшие и нынешние работники музеев, государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений в культурной сфере.

Льготы на оплату коммунуслуг, покупку твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа, на основе уровня среднемесячного дохода могут получить скидку 50%:

многодетные семьи, детдома семейного типа, семьи опекунов и попечителей;

родители и члены семьи умершего при исполнении служебных обязанностей лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты;

лица, уволенные со службы гражданской защиты по возрасту, в связи с болезнью или по выслуге лет, получивших инвалидность, исполняя служебные обязанности и члены их семей;

супруга/супруг умерших лиц из числа участников ликвидации аварии на ЧАЭС и опекуны детей (на время попечительства) умерших лиц, являвшихся участниками ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, категории 3, смерть которых напрямую связана с аварией;

семьи, имеющие ребенка с инвалидностью;

участники войны;

отдельные категории лиц из числа жертв нацистских преследований.

Также могут получить от государства скидку в 25% дети войны.

В то же время, если граждане не подпадают под эти категории, доход семьи превышает максимальный для получения льготы, можно оформить субсидию.

Больше о льготах

Напомним, украинское правительство готовит масштабную реформу всей системы социальной защиты. В рамках переформатирования все льготы будут пересмотрены и унифицированы.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде объяснили, как насчитывают жилищную субсидию в случае изменений в составе семьи. Речь идет о ситуациях, когда уменьшилось количество зарегистрированных в домохозяйстве членов семьи.