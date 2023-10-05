Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Коммунальные услуги arrow Оплата коммуналки зимой: кто из украинцев сможет получить льготы arrow

Оплата коммуналки зимой: кто из украинцев сможет получить льготы

5 октября 2023 22:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Льготы на коммуналки – кто из украинцев сможет получить скидку зимой
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцы вскоре получат коммунальные платежи с более высокими суммами из-за необходимости расчета за услугу отопления. Однако некоторые граждане могут платить меньше, ведь ряд категорий населения имеет право на льготы.

О том, кто сможет оформить льготы на зиму, говорится в постановлении правительства №389.

Читайте также:

Кто сможет получить льготы на коммуналку

В Украине во время военного положения запрещено прекращать предоставление коммунальных услуг гражданам, если те оплачивают услуги не в полном объеме или вообще не могут платить. Уязвимым категориям граждан предусмотрены льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, покупку твердого и жидкого печного бытового топлива, а также сжиженного газа.

В частности, с учетом размера среднемесячного дохода 100% скидку могут получать (в денежной форме):

  • лица, у которых есть особые заслуги перед Родиной и члены семьи умершего лица, у которого были особые заслуги (родители, жена или муж);
  • пенсионеры, которые в прошлом были педагогами, медиками, фармацевтами, специалистами по защите растений, библиотекарями в селах и пгт;
  • лица, проживающие в сельской местности, бывшие и нынешние работники музеев, государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений в культурной сфере.

Льготы на оплату коммунуслуг, покупку твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа, на основе уровня среднемесячного дохода могут получить скидку 50%:

  • многодетные семьи, детдома семейного типа, семьи опекунов и попечителей;
  • родители и члены семьи умершего при исполнении служебных обязанностей лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты;
  • лица, уволенные со службы гражданской защиты по возрасту, в связи с болезнью или по выслуге лет, получивших инвалидность, исполняя служебные обязанности и члены их семей;
  • супруга/супруг умерших лиц из числа участников ликвидации аварии на ЧАЭС и опекуны детей (на время попечительства) умерших лиц, являвшихся участниками ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, категории 3, смерть которых напрямую связана с аварией;
  • семьи, имеющие ребенка с инвалидностью;
  • участники войны;
  • отдельные категории лиц из числа жертв нацистских преследований.

Также могут получить от государства скидку в 25% дети войны.

В то же время, если граждане не подпадают под эти категории, доход семьи превышает максимальный для получения льготы, можно оформить субсидию.

Больше о льготах

Напомним, украинское правительство готовит масштабную реформу всей системы социальной защиты. В рамках переформатирования все льготы будут пересмотрены и унифицированы.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде объяснили, как насчитывают жилищную субсидию в случае изменений в составе семьи. Речь идет о ситуациях, когда уменьшилось количество зарегистрированных в домохозяйстве членов семьи.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на ВСУ в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

17:09 Кто имеет право служить в ВСУ по месту жительства: полный список

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз