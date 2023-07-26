Субсидії в Україні — отримувачів допомоги поменшає через покращення перевірок

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

Український уряд покращить механізм перевірки отримувачів допомоги з оплати житлово-комунальних послуг. Після чого надання субсидій стане більш адресним.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Удосконалення механізму перевірок

Як зазначив Шмигаль, для цього запровадили автоматичний обмін даними між Пенсійним фондом України (ПФУ) та Державною міграційною службою.

Очікується, що це покращить механізм швидкого надання житлових субсидій для українців, а перевірки стануть якіснішими.

Також глава уряду нагадав, що сам процес надання субсидій стане оперативнішим. Минулого місяця затвердили порядок, згідно з яким не потрібно збирати численні документи та довідки. Ті, хто підпадає під правила надання такої допомоги, зможуть подавати спрощені заявки.

Це можна буде робити через "Дію", портал або застосунок Пенсійного фонду. Після чого, завдяки автоматизації процесів та доступу до низки державних реєстрів, фахівці оперативно встановлять на основі даних з офіційних джерел, чи дійсно громадянин не в змозі платити за комунальні послуги через низькі прибутки. У разі встановлення факту низьких доходів, призначать допомогу.

"Ухвалили рішення, яке забезпечить автоматичний обмін інформацією між Пенсійним фондом та Державною міграційною службою. Це зробить соціальну підтримку тих, хто її потребує, ще більш адресною та доступною", — повідомив він Денис Шмигаль.

Верифікація субсидій

У 2023-му очікується більш посилений варіант перевірки субсидіантів, адже фахівці ПФУ звірятимуть дані з таких державних реєстрів:

реєстр застрахованих осіб, яким керує Пенсійний фонд;

реєстр Державної податкової служби;

реєстр Міграційної служби;

реєстр актів цивільного стану громадян Міністерства юстиції.

Окрім того, для вирішення цього завдання до низки відомств вирішили долучити і Міністерство цифрової інформації України.

Раніше у Міністерстві фінансів зазначали, що щороку кількість порушників в Україні зростає. Йдеться про тих, хто насправді може оплачувати комунальні послуги, проте маскуючи прибутки, отримує допомогу від держави. Відповідне питання набуло особливої актуальності під час війни, з огляду на дефіцит у державному бюджеті, тому перевірки вирішили посилити.

Зараз припускають, що обсяги допомоги, яку виплачують громадянам не за призначенням, можуть сягати 10%, а це — мільярди гривень.

Більше про субсидії

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, чи впливає на розмір допомоги з оплати житлово-комунальних послуг отримання страхових виплат. Там пояснили, як рахують середньомісячний сукупний дохід домогосподарств.

Також ми писали, в Україні зросла кількість субсидіантів на тлі підвищення тарифів за житлово-комунальні послуги. Водночас перелік тих, хто має право на допомогу на оплату ЖКП, розширили.