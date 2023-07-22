Субсидії в Україні — нові категорії громадян отримають допомогу

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні зросла кількість субсидіантів на тлі підвищення тарифів за житлово-комунальні послуги. Водночас перелік тих, хто має право на допомогу на оплату ЖКП, розширили.

Це прописано в урядовій постанові №601, пише Telegraf.

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Субсидію отримають ще три категорії громадян

Уряд під час воєнного стану розширив звичний список одержувачів субсидій на ще три вразливі категорії громадян.

Оскільки під час призначення субсидії враховують наявність певного майна, зокрема, автомобілів, то вирішили послабити таку вимогу для прийомних та багатодітних родин, сімей, де проживає троє і більше дітей, а також люди з інвалідністю. Наявність авто не враховуватимуть.

Членам родин, які виїхали за межі країни та перебувають там понад 60 днів, для нарахування субсидії не враховуватимуть визначені соціальні нормативи (норми споживання) та доходи.

Громадянам, чия оселя перебуває в окупації чи розташована в зоні активних бойових дій, нарахування житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг продовжили ще на один рік. Нарахування відбувається відповідно до даних Єдиної інформаційної системи соцсфери, а гроші зараховують на банківську карту.

Важливі деталі у призначення субсидії

У Пенсійному фонді розповіли про важливі деталі під час призначення допомоги. Зокрема, кількість членів домогосподарства визначають на початок місяця, з якого призначається субсидію. Наприклад, якщо допомогу призначено з липня поточного року, то число членів домогосподарства враховують станом на 1 липня.

Обов’язковою умовою надання субсидії є своєчасна оплата за електрику та інші житлово-комунальні послуги. Відмовити у субсидії можуть, якщо є протермінований борг за понад три місяці на понад 680 грн.

Втратять допомогу громадяни, чиї доходи дозволяють витрачати на комунальні послуги без опалення близько 20% власного доходу.

Що ще варто знати

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