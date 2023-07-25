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Субсидії в Україні: як впливає на допомогу отримання страхових виплат

25 липня 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Субсидії в Україні — як впливає на допомогу отримання страхових виплат
Підрахунки на калькуляторі. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, чи впливає на розмір допомоги з оплати житлово-комунальних послуг отримання страхових виплат. Там пояснили, як рахують середньомісячний сукупний дохід домогосподарств.

Про це поінформувало Головне управління Пенсійного фонду у Донецькій області.

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Страхові виплати та субсидії

Як зазначають у ПФУ, держава гарантує допомогу на оплату комунальних послуг у разі, якщо витрати домогосподарства перевищують 15% сукупного доходу.

У фонді розповіли, що під час обрахунку середньомісячного загального доходу не враховують одноразові страхові виплати. Це суми, які виплачують як відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю працівників під час виконання ними трудових обов’язків, а також допомога, грошова компенсація, яку надають згідно із законодавством чи за рішенням органів місцевої влади, підприємств та організацій незалежно від форми власності.

Як зазначається, йдеться про допомогу, яка є одноразовою й надається протягом одного календарного року.

"Під час розрахунку субсидії одноразова страхова виплата дружині у разі смерті чоловіка, який загинув під час виконання трудових обов’язків, не враховується до середньомісячного сукупного доходу (натомість щомісячні — враховуються)", — розповіли у ПФУ.

Нормативи житлових субсидій

Також у ПФУ розповіли, коли змінять нормативи житлових субсидій. Зараз громадяни можуть отримувати допомогу на оплату ЖКП, якщо витрати на комунальні послуги перевищують 15% від загального доходу домогосподарств.

Згідно з постановою № 651 Кабінету міністрів України (КМУ), нормативи для отримання житлових субсидій не підвищуватимуть до кінця воєнного стану, а також протягом одного місяця після його завершення та скасування. Очікується, що після завершення воєнного стану показник підвищиться до 20%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні зросла кількість субсидіантів на тлі підвищення тарифів за житлово-комунальні послуги. Водночас перелік тих, хто має право на допомогу на оплату ЖКП, розширили.

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