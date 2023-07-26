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Получателей субсидии станет меньше: правительство усиливает механизм проверки

26 июля 2023 08:44
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Субсидии в Украине — получателей помощи станет меньше из-за улучшения проверок
Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинское правительство улучшит механизм проверки получателей помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг. После чего предоставление субсидий станет более адресным.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Усовершенствование механизма проверок

Как отметил Шмыгаль, для этого был введен автоматический обмен данными между Пенсионным фондом Украины (ПФУ) и Государственной миграционной службой.

Ожидается, что это улучшит механизм быстрого предоставления жилищных субсидий для украинцев, а проверки станут более качественными.

Также глава правительства напомнил, что сам процесс предоставления субсидий станет более оперативным. В прошлом месяце утвердили порядок, согласно которому не нужно собирать многочисленные документы и справки. Подпадающие под правила предоставления такой помощи смогут подавать упрощенные заявки.

Это можно будет делать через "Дію", портал или приложение Пенсионного фонда. После чего благодаря автоматизации процессов и доступа к ряду государственных реестров специалисты оперативно установят на основе данных из официальных источников, действительно ли гражданин не в состоянии платить за коммунальные услуги из-за низких доходов. В случае установления факта низких доходов назначат помощь.

"Приняли решение, которое обеспечит автоматический обмен информацией между Пенсионным фондом и Государственной миграционной службой. Это сделает социальную поддержку нуждающимся еще более адресной и доступной", — сообщил он Денис Шмигаль.

Верификация субсидий

В 2023-м ожидается более усиленный вариант проверки субсидиантов, ведь специалисты ПФУ будут сверять данные из государственных реестров:

  • реестр застрахованных лиц, которым руководит Пенсионный фонд;
  • реестр Государственной налоговой службы;
  • реестр Миграционной службы;
  • реестр актов гражданского состояния граждан Министерства юстиции.

Кроме того, для решения этой задачи к ряду ведомств решили приобщить и Министерство цифровой информации Украины.

Ранее в Министерстве финансов отмечалось, что ежегодно количество нарушителей в Украине растет. Речь идет о тех, кто в действительности может оплачивать коммунальные услуги, но маскируя доходы, получает от государства помощь. Соответствующий вопрос приобрел особую актуальность во время войны, учитывая дефицит в государственном бюджете, поэтому проверки решили усилить.

Сейчас предполагают, что объемы пособий, выплачиваемых гражданам не по назначению, могут достигать 10%, а это — миллиарды гривен.

Больше о субсидиях

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, влияет ли на размер пособия по оплате жилищно-коммунальных услуг получение страховых выплат. Там объяснили, как считают среднемесячный совокупный доход домохозяйств.

Также мы писали, что в Украине возросло количество субсидиантов на фоне повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги. В то же время, перечень тех, кто имеет право на пособие на оплату ЖКУ, расширили.

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