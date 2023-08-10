Паперові рахунки за електрику — експерти розвінчали топ-5 міфів

Комунальні квитанції. Фото: Новини. LIVE

Українцям для розрахунку за житлово-комунальні послуги надходять два варіанти квитанцій: в електронному та паперовому форматі. Експерти перелічили міфи щодо паперових платіжок, які варто знати кожному.

Про це розповіли у компанії з постачання електроенергії YASNO.

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Як зазначають у компанії, знання цих п'яти пунктів дозволить зайвий раз не перейматися під час розрахунку за спожитий ресурс.

Міф 1. Зберігання паперових платіжок три роки

За словами фахівців, це стереотип, сформований в часи, коли існували старі правила користування електроенергією для населення. Там вказувалося про проведення звірок зі споживачами за період, який не перевищує три роки. Також є загальновідоме положення Цивільного кодексу України про позовну давність у три роки. Раніше рахунки розділяли на два блоки: квитанції та повідомлення. Повідомлення про сплату забирали банки, поштові відділення чи інші установи, які приймали платежі і потім передавали енергопостачальним компаніям. Квитанції залишались у клієнтів і на них банки робили відмітки про суми отриманих платежів і дати сплати. Це робили для того, щоб якщо у наступних платіжках не відобразиться оплата, клієнти могли прийти в абонвідділи енергопостачальних компаній та показати наявні у квитанції відомості.

Як пояснюють експерти, зараз паперові рахунки YASNO не містять жодних додаткових документів, таких як, повідомлення. Також банки, пошти та інші фінустанови не ставлять на рахунках YASNO жодних відміток під час приймання оплати. Відтак, потреби зберігати квитанції немає. Також інформація про необхідність зберігання паперових платіжок у чинних Правилах роздрібного ринку, відсутня. При цьому електронні рахунки зберігаються в Особистих кабінетах YASNO клієнтів та доступні до перегляду, завантаження, а також друку у будь-який час.

Міф 2. Паперові рахунки для доведення факту сплати за електрику

Оскільки фінустанови зараз не ставлять відмітки про оплату на паперових рахунках за електрику, а видають чеки про оплату, то у разі потреби підтвердження оплати за спожиту електрику клієнтам необхідно пред’явити банківські квитанції/чеки про оплату або скріншоти оплати з інтернет-банкінгу, чи витяги з банку. Паперові рахунки за електрику від YASNO — не є підтвердженням оплати.

Міф 3. Паперові рахунки — це документ, а електронні — ні

Відповідно до чинних Правил роздрібного ринку електроенергії, для розрахунку за фактично спожитий ресурс постачальники мають сформувати та виставити клієнтам платіжні документи у паперовій чи електронній формі. Клієнти самостійно обирають, який формат їм підходить.

Міф 4. Потрібно мати для перестрахування обидва формати

Як пояснюють фахівці, паперові рахунки можуть знадобитись тільки тоді, коли у клієнтів виникає необхідність здійснити оплату без онлайн-сервісів і не знають реквізитів, за якими треба здійснювати платежі. При цьому, якщо клієнти оплачують через мобільний застосунок банку, то можна один раз зберегти шаблон платежу і використовувати надалі весь час. Доказом оплати є банківський чек. Також історія операцій в банках зберігається довгий час і банк за необхідності може надати клієнту документи, що підтвердять оплату. Паперові рахунки за електрику від YASNO повністю дублюють інформацію в Особистих кабінетах клієнтів.

Міф 5. Непопулярність електронних рахунків

Кількість клієнтів, які обирають розрахунки онлайн, зростає. Зараз вже понад 123 тис. споживачів Києва відмовились від отримання паперових рахунків. Рахунки в Особистих кабінетах з’являються раніше і нема потреби чекати листоношу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці, які припустилися помилки під час передачі показників електролічильника, можуть її виправити. Існують кілька варіантів.

Також ми писали, що в Україні минулого місяця суттєво подорожчала електрична енергія для бізнесу. Середньозважена вартість купівлі-продажу на "ринку на добу наперед" (РДН) підскочила на 23,5%.