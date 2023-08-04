Тарифи на електроенергію — для кого серйозно змінилися ціни

Працівник енергосфери. Фото: ДТЕК

В Україні минулого місяця суттєво подорожчала електрична енергія для бізнесу. Середньозважена вартість купівлі-продажу на "ринку на добу наперед" (РДН) підскочила на 23,5%.

Про це повідомляє державне підприємство "Оператор ринку".

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За цими даними, у липні вартість зросла з 2971,4 грн/МВт*год до 3669,8 грн/МВт*год. Зокрема, у червні ціна підвищилась лише на 3,6%.

У підприємстві зауважують, що середні ціни на електрику на "ринку на добу наперед" в липні були на 7% нижчими від середньої вартості на відповідних ринках низки країн Європейського Союзу (ЄС). Серед них:

Румунія;

Словаччина;

Угорщина.

Підвищення тарифів для бізнесу

Наприкінці червня в Україні регулятор вирішив суттєво підвищити тарифи на електрику для бізнесу. Воно продиктоване атаками РФ та необхідністю усунення їхніх наслідків для української енергосистеми. Очікується, що це принесе кошти на відновлення енергетичної системи

Зростання максимальних тарифів становило від 40 до 80% залежно від часу. Зараз діють такі ціни:

години з мінімальним навантаженням (з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00) — 30 тис. грн/МВт*год (зараз 2 тис. грн/МВт*год);

"середні" години (з 7:00 до 19:00) — 5,6 тис. грн/МВт-рік (зараз 4 тис. грн/МВт*год);

години максимального навантаження (з 19:00 до 23:00) — 7,2 тис. грн/МВт*год;

мінімальна гранична вартість — 10 грн/МВт-год;

максимальною граничною вартістю для балансувального ринку є 125% проти ціни "ринку на добу вперед", мінімальною — 0,01 грн за МВт*год.

Більше про тарифи

Нагадаємо, 3 липня Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) скасувала рішення про підвищення тарифів на воду.

Також ми писали, що Національну комісію з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та Кабінет міністрів України (КМУ) закликали знизити заплановане підвищення цін ("прайс-кепи") на електричну енергію. Інакше — це загрожує скороченням виробництва у промисловості.