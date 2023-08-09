Оплата за електрику може бути завищеною — важливе попередження

Електричний лічильник. Фото: google.com

Українці, які припустилися помилки під час передачі показників електролічильника, можуть її виправити. Існують кілька варіантів.

Про це розповіли у компанії з постачання електроенергії YASNO.

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Як виправити неправильні дані

Там зазначили, що громадяни мають сплачувати тільки фактично спожиту електричну енергію. При цьому повідомляти коректні дані лічильника необхідно щомісяця з 1 по 3 число.

У компанії зауважують, що бувають випадки, коли під час передачі інформації з лічильника сталася плутанина. Зокрема, може йтися про неправильні дані щодо показань день/ніч. У підсумку комунальна платіжка за спожиту електричну енергію прийде із неправильними нарахуваннями. Однак, цьому можна запобігти, якщо вчасно звернутися до свого постачальника.

Ті, хто користується послугами YASNO, можуть таким чином виправити неправильні дані:

зателефонувавши у центр підтримки YASNO за такими номерами телефонів (044/067/066/093) 277-18-18; написати в "особисті" на сторінці YASNO у соцмережі Facebook чи надіслати повідомлення на е-адресу: [email protected]; особисто звернутися в енергоофіс постачальника.

Споживачам доступні кілька способів передачі показників лічильника:

через особистий кабінет;

мобільний застосунок;

контакт-центр чи форму на сайті;

Viber-бот YASNO-online та у соцмережі Facebook.

Скільки зараз платять українці за електрику

В Україні з червня 2023 року підвищили тарифи на електроенергію для населення, і планів щодо чергової зміни цін до закінчення опалювального сезону у влади немає. Зараз громадяни платять єдиний тариф на електричну енергію — 2,64 гривні за кожен кіловат-годину, незалежно від обсягу споживання ресурсу.

Попри збільшення тарифу, є способи уникнути додаткових витрат під час споживання електроенергії. Можна використовувати двозонні та тризонні тарифи. Двотарифний працює як "день — ніч", де ресурс коштує вдень дорожче, а вночі дешевше. Тритарифний лічильник дозволяє платити менше у непіковий час споживання, проте більше — у піковий.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські енергокомпанії не можуть повноцінно готуватися до найближчого опалювального сезону. На заваді стала ситуація із боргами державної компанії "Енергоатома", що провокує фінансову кризу в енергетичній сфері.

Також ми писали, що в Україні минулого місяця суттєво подорожчала електрична енергія для бізнесу. Середньозважена вартість купівлі-продажу на "ринку на добу наперед" (РДН) підскочила на 23,5%.