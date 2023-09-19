Перевірка лічильників в Україні: комунальники зробили важливу заяву для споживачів

Перевірка лічильників в Україні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У столиці України оголосили про ключові моменти щодо перевірки лічильників. При цьому у комунальному сервісі уточнили, коли слід здійснювати цю процедуру.

Про це йдеться на порталі cks.com.ua.

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З офіційної публікації Центру комунальних послуг стало зрозумілим, як і коли слід здійснювати цю процедуру. Згідно з інформацією, перевірку приладів здійснюють кваліфіковані організації. Мешканці мають право самостійно обирати між різними компаніями або скористатися послугами партнерів ЦКП, інформація про яких доступна на офіційному сайті у відповідному розділі.

Заповнивши заявку, клієнту слід вказати необхідні дані, кількість лічильників і вид роботи, що віддається перевага: з демонтажем пристрою або без.

При використанні онлайн-форми на сайті ЦКС дані про проведену перевірку автоматично заносяться до системи. До того ж можна запросити доставку підтверджуючого документа додому.

Якщо мешканець вирішив довірити перевірку іншої компанії, що спеціалізується на контролі водолічильників та обліку тепла, то після процедури необхідно надати документацію до ЦКС для оновлення даних у постачальників послуг, таких як "Київтеплоенерго" та "Київводоканал". Ці матеріали включають копії свідоцтв, актів і фотографії пристрою. Оновлення можна провести через месенджери, включаючи Facebook, Telegram та Skype.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про те, що наближається опалювальний сезон, а відтак відбудуться певні зміни у питанні житлових субсидій. Зокрема, оформити допомогу полегшало.

Також повідомлялося, що хоч на початку літа в Україні підвищили тариф на електричну енергію —до 2,64 гривні за кіловат-годину. Однак у споживачів залишилася можливість платити за житлово-комунальну послугу вдвічі менше.