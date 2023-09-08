Тарифи в Україні — як можна платити за електрику менше

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE

На початку літа в Україні підвищили тариф на електричну енергію — до 2,64 гривні за кіловат-годину. Однак у споживачів залишилась можливість платити за цю житлово-комунальну послугу удвічі менше.

Про те, як це зробити, розповідає Finance.today.ua.

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Споживачі можуть зменшити розміри сум, які вносять у комунальні платіжки. Для цього необхідно заздалегідь подбати про новий лічильник. Йдеться про перехід на дво- або тризонний (тариф). Завдяки цьому вартість електрики змінюватиметься, зважаючи на періоди використання.

Двозонний лічильник передбачає таку тарифікацію:

з 23.00 по 7.00 — 1,32 гривні за кіловат-годину;

із 7.00 по 23.00 — 2,64 гривні за кіловат-годину.

Тризонний працює так:

із 7.00 по 8.00 та з 11.00 по 20.00 — 2,64 гривні за кіловат-годину;

із 8.00 по 11.00 та з 20.00 по 22.00 — 3,96 гривні за кіловат-годину;

із 23.00 по 7.00 — 1,06 гривні за кіловат-годину.

Громадяни можуть купити такі лічильники самостійно чи в компанії, яка постачає ресурс. Проте встановити його має представник електропостачальника. Коштує такий прилад — близько 3 тис. гривень. Експерти розповідають, що окуповується ціна протягом року.

Чи підвищаться тарифи

Міністерство енергетики запевняє, що подорожчання електрики поки що не буде. Тариф буде той самий щонайменше до кінця опалювального сезону.

У відомстві зазначають, що уряд намагатиметься зберегти стабільність, попри виклики, які стоять досі стоять енергосистемою на тлі війни. Вона має серйозні ушкодження через обстріли російськими окупантами та вимагає додаткового фінансування.

Там посилаються на розрахунки, відповідно до яких не вдасться цілком відновити об’єкти пошкодженої інфраструктури до найближчої зими, здійснити масштабну ремонтну кампанію, щоб підтримати генерацію без додаткового фінансування. Саме тому літнє підвищення тарифу на електроенергію було вимушеним кроком.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні уперше за 9 місяців зросли ціни на газ. Відтак, вартість становила 10 833 гривень за 1 тисячу кубометрів без ПДВ. Це на 0,8% більше, ніж у травні.

Також ми писали, що в Україні субсидії на опалювальний сезон 2023/2024 надають навіть громадянам із заборгованістю за комунальні послуги. Для цього необхідно дотримуватись певних умов.