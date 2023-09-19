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Поверка счетчиков в Украине: коммунальщики сделали важное заявление для потребителей

19 сентября 2023 08:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Поверка счетчиков в Украине: коммунальщики сделали важное заявление для потребителей
Проверка счетчиков в Украине. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В столице Украины объявили о ключевых моментах касательно поверки счетчиков. При этом, в коммунальном сервисе уточнили, когда следует осуществлять данную процедуру.

Об этом говорится на портале cks.com.ua.

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Поверка счетчиков в Украине: когда нужно проводить

Из официальной публикации Центра коммунальных услуг стало ясно, как и когда следует осуществлять данную процедуру. Согласно информации, поверку приборов осуществляют квалифицированные организации. Жители имеют право самостоятельно выбирать между различными компаниями или воспользоваться услугами партнеров ЦКС, информация о которых доступна на официальном сайте в соответствующем разделе. 

Заполнив заявку, клиенту следует указать необходимые данные, число счетчиков и предпочитаемый вид работы: с демонтажем устройства или без.

При использовании онлайн-формы на сайте ЦКС данные о проведенной поверке автоматически заносятся в систему. К тому же, можно запросить доставку подтверждающего документа на дом. 

Если житель решил доверить поверку другой компании, специализирующейся на контроле водосчетчиков и учете тепла, то после процедуры необходимо предоставить документацию в ЦКС для обновления данных у поставщиков услуг, таких как "Киевтеплоэнерго" и "Киевводоканал". Эти материалы включают в себя копии свидетельств, актов и фотографии устройства. Обновление можно провести через мессенджеры, включая Facebook, Telegram и Skype.

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о том, что близится отопительный сезон, а значит, произойдут определенные изменения в вопросе жилищных субсидий. В частности, оформить помощь стало проще.

Также сообщалось, что хоть в начале лета в Украине повысили тариф на электрическую энергию — до 2,64 гривны за киловатт-час. Однако у потребителей осталась возможность платить за жилищно-коммунальную услугу вдвое меньше.

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