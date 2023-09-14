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Українцям зробили попередження про субсидії на зиму: що варто знати

14 вересня 2023 07:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Субсидії на зимовий період — що важливо знати під час оформлення
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про те, що наближається опалювальний сезон, а отже відбудуться певні зміни у питанні житлових субсидій. Зокрема, оформити допомогу стало простіше.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

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Призначення субсидій на зиму

Як пояснили фахівці фонду, за українським законодавством, житлові субсидії на оплату комунальних послуг призначають з місяця звернення громадянина за її призначенням до дати завершення опалювального сезону:

  • неопалювальний сезон — із 1 травня до 30 вересня;
  • опалювальний сезон — із 1 жовтня до 30 квітня.

На найближчий опалювальний період розрахунок субсидії здійснять автоматично для всіх, хто мав на неї право літній період, а також тим, у кого розмір субсидії становив нуль гривень.

Відтак українцям, які зараз мають від держави допомогу на оплату комунальних послуг чи так звану "нульову субсидію", можна не хвилюватися про її перепризначення. Додаткового звернення в органи Пенсійного фонду за виплатою не потрібно.

При цьому важливим є те, що під час розрахунку допомоги на оплату комунальних послуг з жовтня поточного року будуть враховувати доходи членів домогосподарства за перший та другий квартали поточного року (для громадян, які працюють). Водночас для пенсіонерів — виплати враховуватимуть у розмірі нарахованої суми за серпень цього ж року.

Які зміни в оформленні субсидії

Оформити житлову субсидію стало простіше. Громадяни можуть подавати заяви у спрощеному форматі — "в один клік":

  • на вебпорталі електронних послуг ПФУ;
  • через мобільний застосунок Пенсійного фонду;
  • портал державних послуг "Дія".

Також є старий спосіб подачі заяв. У паперовій формі можна подати заяву, звернувшись у будь-який сервісний центр Фонду чи до уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міськради, або надіславши заяву на адресу органу ПФУ поштою.

У заяві потрібно вказати лише прізвище, ім'я та по батькові, серію й номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника та членів домогосподарства, адресу та рахунок у фінустанові (у форматі IBAN), куди надходитиме допомога.

Вичерпну інформацію Пенсійний фонд дізнається з державних реєстрів.

Повідомлення про ухвалене рішення разом із заявою та сформованою декларацією ПФУ надішле заявникам.

Більше про субсидії

Нагадаємо, в Україні право на житлові субсидії мають малозабезпечені громадяни. Водночас у деяких випадках можливе збільшення розміру допомоги на оплату комунальних послуг.

Також повідомлялося, що в Україні на всіх отримувачів соціальних виплат чекають масштабні перевірки. Зокрема, планують "почистити" списки та урізати розмір житлових субсидій за допомогою моніторингу інформації з низки державних реєстрів.

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