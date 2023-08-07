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Подготовка энергосистемы к зиме: эксперты озвучили риски

7 августа 2023 22:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
У энергосистемы Украины большие проблемы — прогноз экспертов
Работник энергосферы. Фото: ДТЭК
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинские энергокомпании не могут полноценно готовиться к ближайшему отопительному сезону. Мешает ситуация с долгами государственной компании "Энергоатома", провоцирующая финансовый кризис в энергетической сфере.

О таких рисках рассказали в "Центре Разумкова".

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По словам директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко, у энергокомпаний нет достаточно средств для того, чтобы нормально готовиться к осенне-зимнему периоду.

"Ситуация с долгами "Энергоатома" создает финансовый кризис на рынке электроэнергии, из-за чего у других компаний нет достаточного количества средств для подготовки к следующему отопительному сезону", — сообщил он.

По словам эксперта, Кабинет Министров Украины (КМУ) пересмотрел тариф на электрическую энергию для населения, ведь низкие тарифы приводили к тому, что в энергетической отрасли формировалась взаимная задолженность между всеми участниками рынка.

Большие тарифы должны улучшить финансовое состояние "Энергоатома", которое совместно с "Укргидроэнерго" осуществляет финансирование льготного тарифа для населения. Однако даже после двух месяцев действия новых тарифов долг "Энергоатома" перед "Гарантированным покупателем" (ГП) и поставщиками электричества составляет 27 млрд гривен. Из них около 19 млрд грн — средства, которые не получил системный оператор НЭК "Укрэнерго" от тарифа на передачу.

Долги перед Укрэнерго приводят к формированию задолженности перед "зеленой" генерацией, которая будет играть существенную роль в энергобезопасности ряда регионов.

"Зима все ближе и решать проблемы надо немедленно. Поэтому очень важно, чтобы энергетический регулятор НКРЭКУ и уполномоченные контролирующие органы не допустили банкротства энергетических компаний и проконтролировали выполнение "Энергоатомом" его финансовых обязательств", — подчеркнул Владимир Омельченко.

Следует заметить, что ранее Укрэнерго подало в суд на Энергоатом, пытаясь взыскать до трех 3 миллиардов гривен долга.

Что еще стоит знать

Напомним, что Россия может в дальнейшем обстреливать энергетические объекты Украины. В частности, Киев и область может снова страдать от массовых отключений электроэнергии, а значит, зима в этом году может быть тяжелее.

Также мы писали, что в Украине в прошлом месяце существенно подорожала электрическая энергия для бизнеса. Средневзвешенная стоимость купли-продажи на "рынке в сутки вперед" (РДН) подскочила на 23,5%.

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