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Льготы на коммуналку до 75%: для кого действуют скидки и как оформить

11 октября 2023 08:59
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Льготы на ЖКУ до 75 процентов – кто и как может оформить скидку
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине даже на фоне войны государство гарантирует предоставление льгот на жилищно-коммунальные услуги для разных категорий граждан. Среди таких — украинские военные со статусом участника боевых действий (УБД).

Такое право прописано в соответствующем законе 3551-XII.

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При каких условиях предоставляют льготы на коммуналку

Соответствующий вопрос регулирует закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", где определен немалый перечень льгот. Документ предусматривает предоставление таких льгот на коммунальные услуги для УБД:

  • 75% скидки — на пользование жильем;
  • 75% скидки — пользование услугами ЖКХ.

Обращают внимание при расчетах платы за отопление на площадь жилья, на которую предоставляют скидку. Она составляет 21 квадратный метр отапливаемой площади на каждого гражданина, постоянно проживающего в жилье, и дополнительно 10,5 квадрата на семью.

Семьям, в которые входят только нетрудоспособные лица, предоставляют 75-процентную скидку за пользование природным газом для отопления дома на двойной размер нормативной отопительной жилой площади — 42 квадратных метра на каждого гражданина, имеющего право на скидку и 21 квадрат на семью.

Куда подавать заявления:

  • в сервисный центр Пенсионного фонда;
  • отправить по почте;
  • через личный кабинет на е-портале услуг Пенсионного фонда;
  • через приложение "Дія" (если есть "Дія.Підпис").

Другая помощь для УБД

При этом участники боевых действий нуждаются в первоочередном обеспечении жилой площадью, отводе земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередном ремонте домов/квартир.

Граждане, получившие ранения (контузию или увечье при участии в боевых действиях) должны обеспечиваться жильем. В то же время, в срок два года после того, как лицо стало на квартирный учет.

УБД могут получить кредит на строительство, реконструкцию/капитальный ремонт домов, дач с погашением в течение 10 лет, начиная с пятого года после завершения строительства.

Также УБД наделены первоочередным правом на вступление в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок для транспорта и технического обслуживания, а также садоводческих обществ.

Кроме того, участники боевых действий имеют право на скидки на внеочередное пользование всеми услугами связи, а также внеочередную установку на льготных условиях квартирных телефонов (20% от стоимости на основные и 50% — дополнительные работы). Размер абонементной платы за использование телефона 50% от тарифа.

Больше о помощи от государства

Напомним, в Пенсионном фонде объяснили, как начисляют жилищную субсидию в случае изменений в составе семьи. Речь идет о ситуациях, когда уменьшилось количество зарегистрированных в домохозяйстве членов семьи.

Также мы писали, что украинцы вскоре получат коммунальные платежи с более высокими суммами из-за необходимости расчета за услугу отопления. Однако некоторые граждане могут платить меньше, ведь ряд категорий населения имеют право на льготы.

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