Допомога на оплату комуналки — чи можна оформити субсидію та пільги одночасно

Субсидії та пільги на комуналку: ПФУ розповів, чи призначають два види допомоги
Пенсійний фонд України (ПФУ) пояснив, у чому різниця між "житловою субсидією" та "пільгою на житлово-комунальні послуги". Також уточнив, чи можна оформити два види допомоги одночасно.
Про це йдеться на сайті відомства.
Різниця між субсидією та пільгами на комуналку
Як зазначають у ПФУ, нерідко пересічні громадяни вважають, що це одна й та ж виплата, проте це не так. Це два різних види виплат.
Пільги
Пільгою називають встановлену законодавством перевагу, що надають певним категоріям громадян. Як приклад, пільги мають:
- ветерани війни;
- члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць;
- постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС;
- діти війни;
- багатодітні сім’ї;
- інші вразливі категорії громадян.
При цьому пільгу на оплату житлово-комунальних послуг (залежно від категорії отримувачів) можуть надавати як без урахування доходів, так і з врахуванням середньомісячного сукупного доходу родини.
Субсидії
Житловою субсидією називають допомогу від держави тим сім'ям, доходи яких не дозволять самотужки оплачувати у повному обсязі спожиті житлово-комунальні послуги.
Допомога залежить виключно від майнового та матеріального стану домогосподарства. Тобто, якщо є дійсно низький дохід, людина матиме право на житлову субсидію.
Чи можна оформити пільгу та субсидію одночасно
Як зазначають у фонді, попри те, що пільги та житлова субсидія — два різні види виплат, оформити їх одночасне отримання не можна.
Навіть якщо людина підпадає під правила і тієї, і іншої допомоги.
"За наявності одночасно права на субсидію та пільгу надається один із видів допомоги", — наголосили у Пенсійному фонді.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, у низці українських міст починається опалювальний сезон, зокрема за заявками підключають опалення для об'єктів соціальної інфраструктури: школи, дитячі садки та медзаклади. Залишається актуальним питання тарифів на комунальні послуги, про підвищення яких останнім часом точаться розмови.
Також ми писали, що експерти назвали економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги. Нині на більшість з них встановлено мораторій.