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Субсидії та пільги на комуналку: ПФУ розповів, чи призначають два види допомоги

13 жовтня 2023 08:42
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога на оплату комуналки — чи можна оформити субсидію та пільги одночасно
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Пенсійний фонд України (ПФУ) пояснив, у чому різниця між "житловою субсидією" та "пільгою на житлово-комунальні послуги". Також уточнив, чи можна оформити два види допомоги одночасно.

Про це йдеться на сайті відомства.

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Різниця між субсидією та пільгами на комуналку

Як зазначають у ПФУ, нерідко пересічні громадяни вважають, що це одна й та ж виплата, проте це не так. Це два різних види виплат.

Пільги

Пільгою називають встановлену законодавством перевагу, що надають певним категоріям громадян. Як приклад, пільги мають:

  • ветерани війни;
  • члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць;
  • постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС;
  • діти війни;
  • багатодітні сім’ї;
  • інші вразливі категорії громадян.

При цьому пільгу на оплату житлово-комунальних послуг (залежно від категорії отримувачів) можуть надавати як без урахування доходів, так і з врахуванням середньомісячного сукупного доходу родини.

Субсидії

Житловою субсидією називають допомогу від держави тим сім'ям, доходи яких не дозволять самотужки оплачувати у повному обсязі спожиті житлово-комунальні послуги.

Допомога залежить виключно від майнового та матеріального стану домогосподарства. Тобто, якщо є дійсно низький дохід, людина матиме право на житлову субсидію.

Чи можна оформити пільгу та субсидію одночасно

Як зазначають у фонді, попри те, що пільги та житлова субсидія — два різні види виплат, оформити їх одночасне отримання не можна.

Навіть якщо людина підпадає під правила і тієї, і іншої допомоги.

"За наявності одночасно права на субсидію та пільгу надається один із видів допомоги", — наголосили у Пенсійному фонді.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, у низці українських міст починається опалювальний сезон, зокрема за заявками підключають опалення для об'єктів соціальної інфраструктури: школи, дитячі садки та медзаклади. Залишається актуальним питання тарифів на комунальні послуги, про підвищення яких останнім часом точаться розмови.

Також ми писали, що експерти назвали економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги. Нині на більшість з них встановлено мораторій.

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