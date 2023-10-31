Коммунальные услуги — как получить скидку для пенсионеров

Люди пенсионного возраста. Фото: Freepik

В 2023 году некоторым категориям украинских граждан пенсионного возраста предусмотрено право на льготы на коммунальные услуги. Иногда материальная помощь достигает 100% компенсации оплаты коммуналки и покупки топлива на зимний сезон.

Об этом сообщает профильное издание Napensii.ua.

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Подробнее о льготах

Вопрос предоставления льгот по оплате коммунальных услуг, с учетом доходов, утвержден правительственным постановлением № 389.

Такую скидку можно получить, если средний доход семьи на человека не превышает 3,76 тыс. гривен. Помощь оказывают на один год с месяца, когда наступает такое право.

В то же время, для некоторых категорий пенсионеров размер помощи достигает 100% для оплаты коммунальных услуг и приобретения топлива (дров или брикетов, жидкого бытового топлива, а также сжиженного газа).

В случае, если доход семьи выше, чем предусматривает право на льготу, тогда человек может оформить субсидию.

Кому предоставляют 100% компенсацию

По действующему законодательству соответствующие льготы могут получить граждане, у которых есть:

особые заслуги перед Родиной и члены их семьи;

проживают в сельской местности и работают или раньше работали в музеях, учреждениях культуры, образования.

Также льготу предоставляют пенсионерам, проживающим в сельской местности, и работавшим по следующим профессиям:

педагоги;

медики;

фармацевты;

библиотекари;

специалисты по защите растений.

Как получить 100% льготу пенсионеру

Граждане могут получить помощь, подав заявку. Это можно сделать несколькими вариантами:

через портал "Дія";

через мобильное приложение ПФУ;

в территориальном отделении Пенсионного фонда. Список сервисных центров ПФУ по следующей ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с 1 ноября 2023 года размер пенсионных выплат не изменится, некоторым переселенцам возобновят соцвыплаты, начислят большие суммы субсидий на отопительный сезон. Также ООН продолжит финансово поддерживать украинцев.

Ранее мы писали, что Пенсионный фонд объяснил, в чем разница между "жилищной субсидией" и "льготой на жилищно-коммунальные услуги". Также уточнил, можно ли оформить два вида помощи одновременно.