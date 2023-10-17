Житлові субсидії — чи надають допомогу у разі продажу цінного майна

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Експерти пояснили, чи може людина претендувати цього опалювального сезону на субсидію на оплату житлово-комунальних послуг у разі, якщо було продане цінне майно. Все залежить від того, в який період відбулась угода, а громадянин отримав чималий одноразовий дохід.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

Читайте також:

Право на субсидії у разі продажу майна

Як зазначають у ПФУ, з жовтня поточного року домогосподарства, які хочуть отримати допомогу, повинні проінформувати про це органи Пенсійного фонду. Для цього потрібно подати декларацію про доходи, отримані у першому-другому кварталах року.

Таким чином, якщо домогосподарство має намір зараз продати майно та отримати щонайменше 100 тисяч гривень, відповідна сума доходу не вплине на право призначення субсидії, адже її врахують пізніше.

"Доходи за листопад-грудень 2023 року будуть враховані під час призначення житлової субсидії у травні 2024 року", — повідомляють у фонді.

Також у ПФУ нагадали про обов'язок українців, які вже отримують житлову субсидію, протягом 30 календарних днів повідомити орган Пенсійного фонду про майнові зміни. За законом, якщо виникли обставини, які можуть вплинути на надання субсидії, людина в обов'язковому порядку має повідомляти про це ПФУ. Як приклад, якщо громадянин або хтось із його родини отримав одноразовий дохід, розмір якого перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (67,1 тис. гривень).

Не враховують при цьому отримання цільової благодійної допомоги, яку надали на:

отримання освіти;

медичних послуг;

подолання наслідків стихійного лиха загальнодержавного/місцевого характеру, екологічних, техногенних та інших катастроф;

страхових виплат на медичну та соціальну допомогу;

спадщина (нерухоме майно або основна його частина);

гранту чи стипендія на навчання.

Хто не зможе оформити субсидію

Зокрема, за чинним законодавством, людині відмовлять у праві на субсидію, якщо:

за рік у домогосподарстві було здійснено операцію на суму більшу за 50 тис. гривень;

є заборгованість за більше ніж три місяці з оплати ЖКП, і сума більша за 680 гривень;

у когось у домогосподарстві є у власності більше, ніж одне житлове приміщення (квартира/будинок);

у когось у домогосподарстві відкрито депозит чи куплено ОВДП на понад 100 тис. гривень;

хтось із домогосподарства протягом року здійснив операції з купівлі безготівкової та іноземної валюти, банківських металів на суму понад 50 тис. гривень.

Більше про комуналку

Нагадаємо, Пенсійний фонд пояснив, у чому різниця між "житловою субсидією" та "пільгою на житлово-комунальні послуги". Також уточнив, чи можна оформити два види допомоги одночасно.

Також ми писали, що експерти назвали економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги. Нині на більшість з них встановлено мораторій.