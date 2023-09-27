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Після рекомендацій США у Кабміні заговорили про підвищення тарифів для українців

27 вересня 2023 18:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Після рекомендацій США у Кабміні заговорили про підвищення тарифів для українців
Платежі за комунальні послуги Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Кабінет міністрів України готовий розглянути питання щодо підвищення тарифів на газ та електрику для населення, паралельно збільшуючи субсидії для оплати комунальних послуг. Ця ініціатива обговорюється в уряді в контексті пропозицій від США щодо лібералізації енергетичного ринку в Україні.

Про це повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.

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За словами міністра, метою реформи є надання можливості компаніям встановлювати вищі тарифи на електроенергію та газ, тоді як громадянам, чиї комунальні платежі перевищують 15% від заробітної плати, надаватимуться субсидії.

"Так, ми готові до цього. Ми вже маємо розроблений цифровий інструмент, який почне повноцінно функціонувати з листопада", — заявила Жолнович.

Міністр зазначила, що цей новий механізм автоматично інформуватиме українців про можливість отримання субсидії. Наступного року планується виділити близько 50 млрд гривень на таку соціальну підтримку громадян.

Жолнович висловила сподівання, що ці кошти допоможуть покрити всі потреби та підтримають людей з низьким доходом у зимовий період та за можливих збільшеннях комунальних платежів.

Рекомендації США

Заступником радника з питань національної безпеки Білого дому в галузі міжнародної економіки Майк Пайл надіслав листа Координаційній платформі донорів та владі України. У документі зокрема обговорюються питання тарифів, а саме необхідність реалізації програми з лібералізації тарифів на газ та електрику.

  • Розробити та впровадити план заходів для лібералізації тарифів на газ та електрику;
  • здійснити розробку цільових схем підтримки вразливих груп споживачів з метою підвищення ефективності енергозаощадження та фінансової стабільності компаній та операторів у рамках реформи системи житлових субсидій на електроенергію;
  • Вжити заходів щодо продовження лібералізації цін на природний газ та електроенергію, а також підготувати основу для розвитку "зеленої" енергетики та інтеграції енергосистем України та Європейського Союзу (ЄС);
  • Супроводити процес лібералізації соціально-захисними механізмами для пом'якшення можливого негативного впливу на незаможні верстви населення.

Нагадаємо, в Україні тарифи на житлово-комунальні послуги можуть значно збільшитися. Зокрема, ціни на природний газ та електроенергію можуть зрости у кілька разів.

Також ми писали, що українські енергокомпанії не можуть повноцінно готуватись до найближчого опалювального сезону. Завадила ситуація із боргами державної компанії "Енергоатому", що провокує фінансову кризу в енергетичній сфері.

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