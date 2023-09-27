После рекомендаций США в Кабмине заговорили о повышении тарифов для украинцев

Платежки за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Кабинет министров Украины готов рассмотреть вопрос о повышении тарифов на газ и электричество для населения, параллельно увеличивая субсидии для оплаты коммунальных услуг. Данная инициатива обсуждается в правительстве в контексте предложений от США по либерализации энергетического рынка в Украине.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона.

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Согласно словам министра, целью реформы является предоставление возможности компаниям устанавливать более высокие тарифы на электроэнергию и газ, в то время как гражданам, чьи коммунальные платежи превышают 15% от заработной платы, будут предоставляться субсидии.

"Да, мы готовы к этому. У нас уже есть разработанный цифровой инструмент, который начнет полноценно функционировать с ноября", — заявила Жолнович.

Министр указала, что этот новый механизм будет автоматически информировать украинцев о возможности получения субсидии. В следующем году планируется выделить около 50 млрд гривен на такую социальную поддержку граждан.

Жолнович выразила надежду, что эти средства помогут покрыть все потребности и поддержат людей с низким доходом в зимний период и при возможных увеличениях коммунальных платежей.

Рекомендации США

Заместителем советника по вопросам национальной безопасности Белого дома в области международной экономики Майк Пайл отправил письмо Координационной платформе доноров и властям Украины. В документе, в частности, обсуждаются вопросы тарифов, а именно необходимость реализации программы по либерализации тарифов на газ и электричество.

Разработать и внедрить план мероприятий для либерализации тарифов на газ и электричество;

Осуществить разработку целевых схем поддержки уязвимых групп потребителей с целью повышения эффективности энергосбережения и финансовой стабильности компаний и операторов в рамках реформы системы жилищных субсидий на электроэнергию;

Принять меры для продолжения либерализации цен на природный газ и электроэнергию, а также подготовить основу для развития "зеленой" энергетики и интеграции энергосистем Украины и Европейского Союза (ЕС);

Сопроводить процесс либерализации социально-защитными механизмами для смягчения возможного негативного воздействия на малоимущие слои населения.

Напомним, в Украине тарифы на жилищно-коммунальные услуги могут значительно повыситься. В частности, цены на природный газ и электроэнергию могут возрасти в несколько раз.

Также мы писали, что украинские энергокомпании не могут полноценно готовиться к ближайшему отопительному сезону. Помешала ситуация с долгами государственной компании "Энергоатома", провоцирующей финансовый кризис в энергетической сфере.