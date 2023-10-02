Пільги на воду — ПФУ нагадав про чинні нормативи

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про те, що українці можуть отримати пільги на воду. При цьому існують соціальні нормативи.

Про це інформує пресслужба ПФУ.

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Як зазначають у фонді, це питання регулює урядова постанова від 6 серпня 2014 року № 409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування" (зі змінами) від 6 серпня 2014-го.

Щодо послуги холодного водопостачання встановлено норматив у два кубічні метри води на одну людину на місяць.

У разі якщо немає гарячого водопостачання, на послугу постачання холодної води встановлена норма об'ємом 3,6 кубічного метра на одну особу на місяць.

Норматив на послугу централізованого постачання холодної води за відсутності постачання гарячої води понад 14 діб становить 3,6 кубометра води на одну людину.

Також встановлено соціальний норматив із централізованого водовідведення у 3,6 кубічного метра на одну особу.

У разі, якщо водовідведення немае, проте є водопостачання та вигрібні ями, для вивезення з них норматив становить 3,6 кубічного метра на одну особу.

За відсутності централізованого водопостачання та водовідведення, проте є вигрібні ями, для вивезення з них норматив становить 0,76 кубометра на особу.

Норматив на послуги постачання гарячої води встановлено на рівні 1,6 кубометра гарячої води на одну людину.

Нормативи на водопостачання та водовідведення

Джерело: ПФУ

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