Льготы на воду — ПФУ напомнил о действующих нормативах

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о том, что украинцы могут получить льготы на воду. При этом есть социальные нормативы.

Об этом информирует пресс-служба ПФУ.

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Как отмечают в фонде, этот вопрос регулирует правительственное постановление от 6 августа 2014 г. № 409 "Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания" (с изменениями) от 6 августа 2014-го.

Относительно услуги холодного водоснабжения установлен норматив в два кубических метра воды на одного человека в месяц.

В случае, если отсутствует горячее водоснабжение, на услугу поставки холодной воды установлена норма объемом 3,6 кубического метра на одного человека в месяц.

Норматив на услугу централизованного снабжения холодной водой при отсутствии снабжения горячей водой более 14 суток составляет 3,6 кубометра воды на одного человека.

Также установлен социальный норматив по централизованному водоотводу в 3,6 кубического метра на одного человека.

В случае если водоотвода нет, однако есть водоснабжение и выгребные ямы, для вывоза из них норматив составляет 3,6 кубического метра на человека.

При отсутствии централизованного водоснабжения и водоотвода, но есть выгребные ямы, для вывоза из них норматив составляет 0,76 кубометра на человека.

Норматив на услуги снабжения горячей водой установлен на уровне 1,6 кубометра горячей воды на одного человека.

Нормативы на водоснабжение и водоотвод

Источник: ПФУ

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