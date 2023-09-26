Пільга на сплату електроенергії — які існують норми для отримання допомоги

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) озвучили правила, за якими громадяни можуть отримати допомогу на сплату електроенергії. Існують норми, в межах яких надається пільга

Про це інформує пресслужба ПФУ.

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Пільги на сплату електрики

Громадяни, які хочуть отримувати державну допомогу на сплату комунальних послуг, мають дотримуватися певних норм, в межах яких буде надана пільга на оплату послуг з постачання та розподілу електрики.

Норми на оплату послуг, встановлені урядовою постановою, наступні:

постачання електричної енергії в будинках з газовими плитами за наявності централізованого постачання гарячої води — 70 кВт/г за місяць на родину з однієї особи та 30 кВт/г на місяць на кожного із членів сім'ї, проте не більше 190 кВт/г за місяць;

надання електрики в будинках з електроплитами за наявності централізованого постачання гарячої води — 110 кВт/г за місяць на родину з однієї особи та 30 кВт/г за місяць на кожного із членів сім'ї на будинок, проте не більше 230 кВт/г за місяць;

надання електрики в будинках без електроплит з централізованим постачанням холодної води та відсутністю централізованого постачання гарячої води й газових водонагрівальних приладів — 100 кВт/г за місяць на сім'ю з однієї особи та 30 кВт/г на місяць на кожного з членів сім'ї на будинок, проте не більше 220 кВт/г за місяць;

надання електрики у селах і селищах міського типу для громадян, яким держава гарантує безоплатне надання послуги — 30 кВт/г на місяць на одну особу.

Хто отримає субсидію у 2023 році

Тим, хто не має права на пільги, може оформити житлову субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Її призначають з місяця звернення за її призначенням до дати завершення опалювального сезону і розраховують:

на період неопалювального сезону — із 1 травня до 30 вересня;

на період опалювального сезону — із 1 жовтня до 30 квітня.

На холодний період розрахунок субсидії здійснять автоматично для всіх, хто отримував її у неопалювальний період 2023 року, та тих, у кого була "нульова" субсидія.

Більше про комуналку

Нагадаємо, у жовтні 2023 року українці отримуватимуть допомогу на оплату житлово-комунальних послуг значно більшого розміру. Відповідні зміни пов’язані з початком опалювального сезону, який стартує з початку жовтня по кінець квітня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що в Україні на всіх отримувачів соціальних виплат чекають масштабні перевірки. Зокрема, планують "почистити" списки та урізати розмір житлових субсидій за допомогою моніторингу інформації з низки державних реєстрів.