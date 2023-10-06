Субсидії в Україні — експерти озвучили перелік причин для відмови у допомозі

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Експерти озвучили перелік підстав для відмови у допомозі на оплату житлово-комунальних послуг. Існує близько 20 основних факторів, від яких залежить право на субсидію.

Це прописано у постанові уряду №848, розповіли правозахисники.

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Як зазначили фахівці, за українським законодавством субсидію призначають у разі, якщо загальні витрати на комунальні послуги більші за 15% середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Отримувачі субсидії періодично проходять верифікацію.

"І до початку війни відмовляли у субсидії або скасовували її через заборгованість за сплату комунальних послуг. У період воєнного стану проблема тільки погіршилася. Критичною є несплата більше ніж за 3 місяці на суму боргу 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо не укладено договір про реструктуризацію боргу або сума не підлягала оскарженню", — розповіли юристи.

Право на субсидію людина може не набути чи втратити у разі:

розміру загальної площі житлового приміщення, який більший за 130 кв. м для квартир, 230 кв. м — для приватних будинків;

у будь-кого зі складу домогосподарства станом на 1 число місяця, з якого має призначатися субсидія, є: транспорт, з року випуску якого минуло не менше п'яти років, окрім мопедів та причепів, та більше, ніж один транспорт, з року випуску якого — менше 15 років;

домогосподарство має особу, якій виповнилося 18 років, в якої відсутні доходи, він у середньому менший, ніж розмір мінімальної зарплати, встановленої на початок періоду, за який враховують доходи для призначення субсидії;

не сплачене ЄСВ у розмірі, не меншому від мінімального, упродовж трьох місяців;

громадяни перебували за кордоном загалом понад 60 днів;

за рік у домогосподарстві хтось здійснив операцію на суму більшу 50 тис. грн;

є заборгованість за більше, ніж три місяці, з оплати ЖКП, і сума більша за 680 грн;

особа не повернула надміру перераховану суму субсидії за попередні періоди;

у домогосподарстві о особи, які за даними Єдиного реєстру боржників, мають борг за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів більш ніж три місяці;

хтось у домогосподарстві має у власності більше, аніж одне житлове приміщення (квартира чи будинок);

у когось у домогосподарстві відкрито депозит або ОВДП на понад 100 тис. грн;

хтось із домогосподарства за рік здійснив операції з купівлі безготівкової та іноземної валюти, банківських металів на суму, більшу за 50 тис. гривень.

Також у субсидії відмовлять, якщо не надано вичерпну інформацію, немає, окрім заяви на призначення житлової субсидії;

декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням субсидії (недостовірні дані);

довідки про доходи (якщо у декларації вказані доходи, проте інформація про них відсутня у держреєстрах);

копії договору про реструктуризацію боргу з оплати житлово-комунальних послуг (у разі наявності)

договору наймання (оренди);

рішення суду (за наявності);

документів, які можуть підтвердити не проживання громадянина за місцем реєстрації (за потреби).

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