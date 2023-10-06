Субсидии в Украине — эксперты озвучили перечень причин отказа в помощи

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Эксперты озвучили список оснований для отказа в помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Есть около 20 основных факторов, от которых зависит право на субсидию.

Это прописано в постановлении правительства №848, рассказали правозащитники.

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Как отметили специалисты, по украинскому законодательству субсидию назначают в случае, если общие расходы на коммунальные услуги больше 15% среднемесячного совокупного дохода семьи. Получатели субсидии периодически проходят верификацию.

"И до начала войны отказывали в субсидии или отменяли ее из-за задолженности за оплату коммунальных услуг. В период военного положения проблема только ухудшилась. Критической является неуплата более чем за 3 месяца на сумму долга 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, если не заключен договор о реструктуризации долга или сумма не подлежала обжалованию", — рассказали юристы.

Право на субсидию человек может не приобрести или потерять в случае:

размера общей площади жилого помещения, который больше 130 кв. м для квартир, 230 кв. м — для частных домов;

у кого-либо из состава домохозяйства по состоянию на 1 число месяца, из которого должна назначаться субсидия, есть: транспорт, с года выпуска которого прошло не менее пяти лет, кроме мопедов и прицепов, и более одного транспорта с года выпуска которого — менее 15 лет;

домохозяйство имеет лицо, которому исполнилось 18 лет, у которого отсутствуют доходы, он в среднем меньше размера минимальной зарплаты, установленной на начало периода, за который учитывают доходы для назначения субсидии;

не уплаченное ЕСВ в размере, не меньше минимального, в течение трех месяцев;

граждане находились за границей в общей сложности более 60 дней;

за год в домохозяйстве кто-то совершил операцию на сумму более 50 тыс. грн;

есть задолженность за более чем три месяца по оплате ЖКУ и сумма больше с 680 грн;

лицо не возвратило излишне перечисленную сумму субсидии за предыдущие периоды;

в домохозяйстве есть лица, которые по данным Единого реестра должников, имеют долг по исполнительным производствам о взыскании алиментов более трех месяцев;

кто-то в домохозяйстве имеет в собственности больше одного жилого помещения (квартира или дом);

у кого-то в домохозяйстве открыт депозит или ОВГЗ более чем на 100 тыс. грн;

кто-то из домохозяйства за год совершил операции по покупке безналичной и иностранной валюты, банковских металлов на сумму более 50 тыс. гривен.

Также в субсидии откажут, если не предоставлена исчерпывающая информация, нет, кроме заявления на назначение жилищной субсидии;

декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением субсидии (недостоверные данные);

справки о доходах (если в декларации указаны доходы, однако информация о них отсутствует в госреестрах);

копии договора о реструктуризации долга по оплате жилищно-коммунальных услуг (при наличии)

договора найма (аренды);

решение суда (при наличии);

документов, которые могут подтвердить не проживание гражданина по месту регистрации (при необходимости).

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Напомним, ранее в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" дали объяснение, как сформировать счета для оплаты за газ, оплатить и получить квитанцию для оформления жилищной субсидии. С таким вопросом к компании обращаются клиенты.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, как начисляют жилищную субсидию в случае изменений в составе семьи. Речь идет о ситуациях, когда уменьшилось количество зарегистрированных в домохозяйстве членов семьи.