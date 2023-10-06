Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Коммунальные услуги arrow Право на субсидию: эксперты озвучили перечень причин для отказа в помощи arrow

Право на субсидию: эксперты озвучили перечень причин для отказа в помощи

6 октября 2023 07:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Субсидии в Украине — эксперты озвучили перечень причин отказа в помощи
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Эксперты озвучили список оснований для отказа в помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Есть около 20 основных факторов, от которых зависит право на субсидию.

Это прописано в постановлении правительства №848, рассказали правозащитники.

Читайте также:

Кто не сможет оформить субсидию на отопительный сезон

Как отметили специалисты, по украинскому законодательству субсидию назначают в случае, если общие расходы на коммунальные услуги больше 15% среднемесячного совокупного дохода семьи. Получатели субсидии периодически проходят верификацию.

"И до начала войны отказывали в субсидии или отменяли ее из-за задолженности за оплату коммунальных услуг. В период военного положения проблема только ухудшилась. Критической является неуплата более чем за 3 месяца на сумму долга 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, если не заключен договор о реструктуризации долга или сумма не подлежала обжалованию", — рассказали юристы.

Право на субсидию человек может не приобрести или потерять в случае:

  • размера общей площади жилого помещения, который больше 130 кв. м для квартир, 230 кв. м — для частных домов;
  • у кого-либо из состава домохозяйства по состоянию на 1 число месяца, из которого должна назначаться субсидия, есть: транспорт, с года выпуска которого прошло не менее пяти лет, кроме мопедов и прицепов, и более одного транспорта с года выпуска которого — менее 15 лет;
  • домохозяйство имеет лицо, которому исполнилось 18 лет, у которого отсутствуют доходы, он в среднем меньше размера минимальной зарплаты, установленной на начало периода, за который учитывают доходы для назначения субсидии;
  • не уплаченное ЕСВ в размере, не меньше минимального, в течение трех месяцев;
  • граждане находились за границей в общей сложности более 60 дней;
  • за год в домохозяйстве кто-то совершил операцию на сумму более 50 тыс. грн;
  • есть задолженность за более чем три месяца по оплате ЖКУ и сумма больше с 680 грн;
  • лицо не возвратило излишне перечисленную сумму субсидии за предыдущие периоды;
  • в домохозяйстве есть лица, которые по данным Единого реестра должников, имеют долг по исполнительным производствам о взыскании алиментов более трех месяцев;
  • кто-то в домохозяйстве имеет в собственности больше одного жилого помещения (квартира или дом);
  • у кого-то в домохозяйстве открыт депозит или ОВГЗ более чем на 100 тыс. грн;
  • кто-то из домохозяйства за год совершил операции по покупке безналичной и иностранной валюты, банковских металлов на сумму более 50 тыс. гривен.

Также в субсидии откажут, если не предоставлена исчерпывающая информация, нет, кроме заявления на назначение жилищной субсидии;

  • декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением субсидии (недостоверные данные);
  • справки о доходах (если в декларации указаны доходы, однако информация о них отсутствует в госреестрах);
  • копии договора о реструктуризации долга по оплате жилищно-коммунальных услуг (при наличии)
  • договора найма (аренды);
  • решение суда (при наличии);
  • документов, которые могут подтвердить не проживание гражданина по месту регистрации (при необходимости).

Больше о коммуналке

Напомним, ранее в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" дали объяснение, как сформировать счета для оплаты за газ, оплатить и получить квитанцию для оформления жилищной субсидии. С таким вопросом к компании обращаются клиенты.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, как начисляют жилищную субсидию в случае изменений в составе семьи. Речь идет о ситуациях, когда уменьшилось количество зарегистрированных в домохозяйстве членов семьи.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на ВСУ в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

17:09 Кто имеет право служить в ВСУ по месту жительства: полный список

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз