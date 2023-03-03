ПриватБанк відкрив нові послуги у терміналах — як перевірити рахунки газу

ПриватБанк відкрив нові послуги у терміналах: що тепер доступно українцям
У терміналах самообслуговування державної фінустанови "ПриватБанк" з'явилися нові сервіси. Стосуються вони споживання природного газу.
Про це поінформувала пресслужба газопостачальної компанії "Нафтогаз України" у Facebook.
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Які тепер доступні сервіси
Як зазначають у пресцентрі, йдеться про сервіси споживання "блакитного палива" для клієнтів "Нафтогаз України".
"Нафтогаз України" спільно з партнером збільшує кількість фізичних точок обслуговування для 12,3 мільйона клієнтів... Спільно з партнерами докладає максимум зусиль, щоб зробити наші сервіси максимально зручними, корисними та вигідними для клієнтів", — йдеться у повідомленні.
Тепер у терміналах самообслуговування доступні зручні сервіси:
- рахунок за спожитий природний газ;
- акт звірення взаєморозрахунків;
- довідка про відсутність заборгованості.
У компанії зауважили, що для отримання послуги необхідно:
- ввести номер особового рахунку;
- ім'я та прізвище у полях;
- після цього з’явиться можливість надрукувати сформований документ.
Також у пресслужбі додали, що з повним переліком найближчих терміналів можна ознайомитися за посиланням.
Що ще відомо про ПриватБанк
Нагадаємо, в Україні в роботі терміналів та банкоматів ПриватБанку почастішали збої на тлі відключень електроенергії. Про списання коштів з рахунків та їх невидачу скаржаться клієнти.
Відтепер пройти ідентифікацію можна через мобільний застосунок "Приват24". Уся необхідна персональна інформація про нових клієнтів підтягнеться із застосунку державних послуг "Дія". Після того, як клієнт пройде ідентифікацію залишиться тільки відкрити Digital картку.
Раніше ми писали, що у ПриватБанку виникли проблеми з готівковою доларовою банкнотою. Клієнти не можуть зняти у касах свої валютні заощадження й отримати грошові перекази.