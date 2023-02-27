ПриватБанк блокує картки волонтерам — що відомо

Банк продовжує блокувати банківські картки з "метою безпеки"

Державна фінансова установа "ПриватБанк" продовжує блокувати банківські картки з "метою безпеки". Цього разі заморозили рахунок волонтерам.

Про це йдеться у скарзі, опублікованій у розділі відгуків на порталі Мinfin.

Деталі

Як повідомила клієнтка банку, вона з початку війни займається волонтерством, допомагаючи українській армії. Вона отримувала перекази на картку, не відкривши рахунок фізособи-підприємця. Згодом її рахунок заблокували через "невідомі джерела надходжень та напрямки витрат". У банку заявили, що потрібні документи для підтвердження законності коштів.

"Частину документів я подала до відділення банку, потім вислала чеки (про закупівлю товару всього за два дні на суму понад 30 тис. грн), яких накопичилося багато. Але того ж тижня мої рахунки заблокували. Звернулась на гарячу лінію за номером 3700, де оператор сказав, що нічим допомогти не може", — поскаржилась клієнтка.

Працівники фінустанови пояснили, що якщо клієнт не зможе довести джерела надходжень великих сум, то розблокувати картку буде нереально. Порадили відкрити рахунок в іншому банку, куди потім переведуть гроші з балансу, додала вона.

Відповідь банку

"Перепрошуємо від імені банку за можливі незручності. Вам надіслали на пошту перелік необхідних документів і додатково колеги зв’язувалися з вами в телефонному режимі, та документів не отримали. Коли зможете надати документи, напишіть, будь ласка, у наш чат або на сайті банку", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше клієнти ПриватБанку скаржились, що банк блокує банківські рахунки. Йдеться про тих, хто зареєстрований на окупованих територіях.

ПриватБанк увів нові правила використання кредитних грошей для клієнтів. Так, якщо банк вважатиме, що операції матимуть високий ризик із погашення, вони стануть недоступні.