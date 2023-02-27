Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow ПриватБанк блокує картки волонтерам: що відомо arrow

ПриватБанк блокує картки волонтерам: що відомо

27 лютого 2023 13:23
lis.jpg - Ксенія Лисновська
ПриватБанк блокує картки волонтерам — що відомо
Банк продовжує блокувати банківські картки з "метою безпеки"
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Державна фінансова установа "ПриватБанк" продовжує блокувати банківські картки з "метою безпеки". Цього разі заморозили рахунок волонтерам.

Про це йдеться у скарзі, опублікованій у розділі відгуків на порталі Мinfin.

Читайте також:

Деталі

Як повідомила клієнтка банку, вона з початку війни займається волонтерством, допомагаючи українській армії. Вона отримувала перекази на картку, не відкривши рахунок фізособи-підприємця. Згодом її рахунок заблокували через "невідомі джерела надходжень та напрямки витрат". У банку заявили, що потрібні документи для підтвердження законності коштів.

"Частину документів я подала до відділення банку, потім вислала чеки (про закупівлю товару всього за два дні на суму понад 30 тис. грн), яких накопичилося багато. Але того ж тижня мої рахунки заблокували. Звернулась на гарячу лінію за номером 3700, де оператор сказав, що нічим допомогти не може", — поскаржилась клієнтка.

Працівники фінустанови пояснили, що якщо клієнт не зможе довести джерела надходжень великих сум, то розблокувати картку буде нереально. Порадили відкрити рахунок в іншому банку, куди потім переведуть гроші з балансу, додала вона.

Відповідь банку

"Перепрошуємо від імені банку за можливі незручності. Вам надіслали на пошту перелік необхідних документів і додатково колеги зв’язувалися з вами в телефонному режимі, та документів не отримали. Коли зможете надати документи, напишіть, будь ласка, у наш чат або на сайті банку", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше клієнти ПриватБанку скаржились, що банк блокує банківські рахунки. Йдеться про тих, хто зареєстрований на окупованих територіях.

ПриватБанк увів нові правила використання кредитних грошей для клієнтів. Так, якщо банк вважатиме, що операції матимуть високий ризик із погашення, вони стануть недоступні.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

13:41 Французький режисер презентував в Києві документальний фільм про українську незламність

13:40 Великий піст 2023: головні заборони, календар харчування та кому не можна постити

13:35 У Придністров'ї немає охочих "воювати з кимось" заради путіна, — молдовський депутат

13:31 ​​​​​​​Казахстан закриває торгове представництво в росії: у чому причина

13:29 У кремлі оцінили "мирний план" Китаю

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:22 Війна рф проти України викликала масові порушення прав людини, — ООН

Новина з фото

13:16 Росія навмисно повторно вдарила по рятувальниках у Хмельницькому, — МВС

13:15 В Одесі частково відновлено електропостачання критичної інфраструктури: коли чекати світло в будинках

Новина з фото

13:13 Карпати замело снігом: рятувальники попереджають про лавинну небезпеку

13:12 "Нема чого сказати": Пєсков відмовився коментувати атаку на військовий аеродром у Мачулищах

Новина з відео

12:55 Румунія стягує військову техніку до кордону з Молдовою

Новина з відео

12:54 "Залишилася тільки авіація": Кулеба нагадав, як Україна добивалася надання західної зброї

Новина з відео

12:43 Переможниця "Євробачення-2018" зачитала українською реп разом з alyona alyona

Новина з відео

12:36 ​​​​​​​У Туреччині знову стався землетрус: деталі

Новина з відео

11:41 Корегували ракетні удари рф: СБУ знешкодила в Одесі агентурну мережу фсб

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:07 Докфільм Комарова про війну в Україні має рекордні показники в YouTube: які саме

Новина з відео

10:32 ФСБ стверджує, що спіймала у Севастополі "українських шпигунів": деталі

Новина з відео

09:58 ​​​​​​​Великого наступу на Луганщині не буде: Гайдай пояснив тактику окупантів

Новина з відео

08:13 В Бразилії російський дипломат напав на співвітчизницю, яка протестувала проти війни

Ексклюзив

19:45 Оповита туманом: Одеса очима фотографа Новини.LIVE

08:00 Як корупція підживлює війну

Ексклюзив

06:00 Як економіка росії переживає санкції, та що буде далі

Ексклюзив

18:00 "Долучатимуться до всіх військових конфліктів": астрологиня спрогнозувала зміну влади у росії та США

12:00 Глибокого занепокоєння мало: Захід має розширити рамки військової допомоги

Ексклюзив

10:00 На Бенксі будують плани: що буде з українськими роботами вуличного художника зі світовим ім'ям

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

08:25 Російське вторгнення в Україну: рік битви. Ворог активізував інформаційні вкиди

Ексклюзив

20:00 "Китаю доведеться долати наслідки катастрофи": астрологиня розповіла, чи вдасться путіну знайти нових союзників

Рік великої війни

18:00 "Озброєні місіонери" і багатополярний світ: які процеси путін запустив вторгненням в Україну рік тому

Ексклюзив

14:00 Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Машини управління

Ексклюзив

12:00 "Хотіли потролити росію": українські кримські татари відкрили ресторан "Крим" навпроти посольства рф у Польщі

Актуальне по темі

None 27 Лютий 13:41

Французький режисер презентував в Києві документальний фільм про українську незламність

None 27 Лютий 13:32

Великий піст 2023: головні заборони, календар харчування та кому не можна постити

None 27 Лютий 13:36

У Придністров'ї немає охочих "воювати з кимось" заради путіна, — молдовський депутат

None 27 Лютий 13:33

​​​​​​​Казахстан закриває торгове представництво в росії: у чому причина

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB