ПриватБанк полегшив ідентифікацію — як швидко стати клієнтом завдяки Дії

Фінустанова запустила ідентифікацію клієнтів через Приват24 та "Дію"

Державна фінустанова "ПриватБанк" продовжує удосконалювати деякі послуги. Йдеться про процедуру ідентифікації нових клієнтів.

Про це повідомили у відділі зв'язків з громадськістю банку.

Як тепер відбуватиметься ідентифікація

Як зазначили у пресцентрі фінустанови, завдяки деяким оновленням українцям стане простіше отримати статус клієнта банку.

Підтвердити особисті дані стане легше. Відтепер пройти ідентифікацію можна через мобільний застосунок "Приват24". Уся необхідна персональна інформація про нових клієнтів підтягнеться із застосунку державних послуг "Дія".

"Стати клієнтом ПриватБанку тепер ще легше. Тепер після встановлення мобільного Приват24 нові клієнти можуть зручно підтягнути свої персональні документи з додатка "Дія", — йдеться у повідомленні.

Після того, як клієнт пройде ідентифікацію залишиться тільки відкрити Digital картку.

Інші можливості у ПриватБанку

Військові пенсіонери в Україні можуть отримувати виплати через ПриватБанк. Фінустанова розпочала емісію пенсійних карток для військових пенсіонерів.

"ПриватБанк розпочав емісію пенсійних карток для військових пенсіонерів, які відтепер, згідно з новою редакцією Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", можуть отримувати пенсію напряму через ПриватБанк та користуватися зручними сучасними послугами найбільшого державного банку", — йдеться в повідомленні.

Як оформити картку

Оформлення пенсійної картки займає всього декілька хвилин: військовим пенсіонерам необхідно лише один раз звернутись до найближчого відділення ПриватБанку з паспортом та кодом платника податків. Після відкриття картки залишається лише підписати заяву на перерахування пенсії на картку банку, за якою банк візьме на себе всі формальності щодо оформлення відповідних документів у Пенсійному фонді.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у ПриватБанку виникли проблеми з готівковою доларовою банкнотою. Клієнти не можуть зняти у касах свої валютні заощадження й отримати грошові перекази.

В Україні в роботі терміналів та банкоматів ПриватБанку почастішали збої на тлі відключень електроенергії. Про списання коштів з рахунків та їх невидачу скаржаться клієнти.