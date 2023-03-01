Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow ПриватБанк удосконалив деякі послуги для нових клієнтів: про що йдеться arrow

ПриватБанк удосконалив деякі послуги для нових клієнтів: про що йдеться

1 березня 2023 09:23
lis.jpg - Ксенія Лисновська
ПриватБанк полегшив ідентифікацію — як швидко стати клієнтом завдяки Дії
Фінустанова запустила ідентифікацію клієнтів через Приват24 та "Дію"
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Державна фінустанова "ПриватБанк" продовжує удосконалювати деякі послуги. Йдеться про процедуру ідентифікації нових клієнтів.

Про це повідомили у відділі зв'язків з громадськістю банку.

Читайте також:

Як тепер відбуватиметься ідентифікація

Як зазначили у пресцентрі фінустанови, завдяки деяким оновленням українцям стане простіше отримати статус клієнта банку.

Підтвердити особисті дані стане легше. Відтепер пройти ідентифікацію можна через мобільний застосунок "Приват24". Уся необхідна персональна інформація про нових клієнтів підтягнеться із застосунку державних послуг "Дія".

"Стати клієнтом ПриватБанку тепер ще легше. Тепер після встановлення мобільного Приват24 нові клієнти можуть зручно підтягнути свої персональні документи з додатка "Дія", — йдеться у повідомленні.

Після того, як клієнт пройде ідентифікацію залишиться тільки відкрити Digital картку. 

Інші можливості у ПриватБанку

Військові пенсіонери в Україні можуть отримувати виплати через ПриватБанк. Фінустанова розпочала емісію пенсійних карток для військових пенсіонерів.

"ПриватБанк розпочав емісію пенсійних карток для військових пенсіонерів, які відтепер, згідно з новою редакцією Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", можуть отримувати пенсію напряму через ПриватБанк та користуватися зручними сучасними послугами найбільшого державного банку", — йдеться в повідомленні.

Як оформити картку

Оформлення пенсійної картки займає всього декілька хвилин: військовим пенсіонерам необхідно лише один раз звернутись до найближчого відділення ПриватБанку з паспортом та кодом платника податків. Після відкриття картки залишається лише підписати заяву на перерахування пенсії на картку банку, за якою банк візьме на себе всі формальності щодо оформлення відповідних документів у Пенсійному фонді.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у ПриватБанку виникли проблеми з готівковою доларовою банкнотою. Клієнти не можуть зняти у касах свої валютні заощадження й отримати грошові перекази.

В Україні в роботі терміналів та банкоматів ПриватБанку почастішали збої на тлі відключень електроенергії. Про списання коштів з рахунків та їх невидачу скаржаться клієнти.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

10:10 Під Ізюмом досі не ідентифікували понад 120 тіл з масового поховання, — поліція

10:09 Катастрофа поїзда в Греції: МЗС України зробило заяву щодо наявності українців серед постраждалих

10:03 Жителів Київської області попередили про вибухи: деталі

09:52 Росіяни майже вичерпали запаси іранських дронів, — британська розвідка

09:51 Нова пошта відправляє термінові вантажі не за адресами: деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:49 Субкультура "ПВК Редан": що це таке

Новина з фото

09:47 Окупанти атакували Донеччину авіаракетами: є загиблі та значні руйнування

09:42 Іран скоротив терміни виготовлення ядерної бомби: деталі

09:28 У Кадіївці сталася "бавовна": Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині

Новина з відео

09:25 Привітання з першим днем весни 2023: найяскравіші листівки, вірші та проза

Новина з відео

09:25 Привітання з першим днем весни 2023: найяскравіші листівки, вірші та проза

Новина з відео

07:20 Сікан у ТОП-3 бомбардирів УПЛ та помилка Трубіна: як зіграв "Шахтар" з "Минаєм"

Новина з відео

07:15 Бойкот H&M, образа Білла Клінтона та конфіскація мавпи: найгучніші скандали Джастіна Бібера

Новина з відео

06:35 Магнітні бурі у березні 2023: Землю двічі накриє потужний шторм

Новина з відео

22:53 "Росія відправляє своїх бійців на забій": Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:07 Кіберполіція затримала адміністратора каналу у Telegram про ПВК "Редан", йому 16 років

Новина з відео

21:45 На військовому аеродромі в Єйську прогримів вибух: що відомо

Новина з відео

21:27 Майже страйк: у Тернополі п'яний водій протаранив шість автомобілів у дворі

Новина з відео

20:05 "Добровільна" мобілізація: у Закарпатській області військові силою тягнули чоловіка по асфальту

Новина з відео

19:33 На антиурядовому мітингу в Кишиневі помітили росіян

09:49 Субкультура "ПВК Редан": що це таке

Ексклюзив

07:02 Від м'яча у сітці до неба у клітинці: ТОП-5 вироків футболістам в історії

Ексклюзив

06:40 Ціна питання: чи зможе зекономити бюджет України на виплатах військовим

06:20 Шість воєнних уроків, засвоєних за рік повномасштабного вторгнення

Ексклюзив

20:28 "Росія готує новий ракетний удар, але з часом їх буде все менше і менше", — експерт

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:32 "Це що, наша нова реальність?!": Канделакі, Гіркін і Марков панікують через нальоти безпілотників

Ексклюзив

19:00 Поїздка до Криму та столи на всю вулицю: як одесити відзначать день перемоги

18:00 Одні виходять на мітинги, інші — ковтають язики: як співіснують у Грузії українці та росіяни

Ексклюзив

17:20 "Крилата піхота": чи зможе ворог провести десантну операцію

Ексклюзив

06:00 Що далі? Кроки по відбудові України після війни

Актуальне по темі

None 1 Березень 10:10

Під Ізюмом досі не ідентифікували понад 120 тіл з масового поховання, — поліція

None 1 Березень 10:11

Катастрофа поїзда в Греції: МЗС України зробило заяву щодо наявності українців серед постраждалих

None 1 Березень 10:00

Жителів Київської області попередили про вибухи: деталі

None 1 Березень 10:04

Нова пошта відправляє термінові вантажі не за адресами: деталі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB