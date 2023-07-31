Рахунки за газ зміняться — що треба знати про оплату у серпні

Працівник "Нафтогазу". Фото: gas.ua

В Україні газопостачальні компанії оприлюднили тарифи на природний газ для побутових споживачів. Йдеться про цінові пропозиції на останній місяць літа від 12 газопостачальників.

Про нові розцінки за газ на серпень повідомляє профільне видання "Газправда".

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Які ціни у постачальників

У серпні вартість газу залежно від компанії коливатиметься від 7,70 до 9,99 гривні за один кубічний метр. Водночас, у семи постачальників ціни нижчі за 8 гривень, у п'яти — вища.

Пропозиції від постачальників газу на серпень виглядають так:

Джерело: ГазПравда

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" обслуговує близько 98% споживачів природного газу. Йдеться про 12,4 мільйона домогосподарств. Вартість палива закріплено на рівні 7,96 грн за кубометр. Така річна тарифна пропозиція діє до 1 травня наступного року включно.

Припинення функцій постачальника "останньої надії"

Днями "Нафтогаз України", який кілька років гарантував газопостачання для українців, котрі залишились без постачальників, заявив про завершення терміну дії виконання функцій постачальника "останньої надії" (ПОН).

Там зазначили, що починаючи з 23 липня немає законодавчих підстав та технічної можливості забезпечувати споживачів постачальника "останньої надії" необхідними обсягами газу через завершення встановленого законом терміну. Уряд визначає такого постачальника на три роки за результатами конкурсу.

Тепер є велика загроза накопичення боргів споживачів, заявив екскерівник Оператора газотранспортної системи Сергій Макогон.

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Нагадаємо, раніше НАК "Нафтогаз України" розповіли про перебіг підготовки до майбутнього опалювального періоду. Цьогоріч в українські підземки спрямували 2,5 млрд куб. м газу.

Також у "Нафтогазі" повідомили про введення нового способу передачі показань лічильника газу клієнтами. Щоб забезпечити правильний розрахунок платежів, необхідно передавати показання з 1 по 5 число кожного місяця.