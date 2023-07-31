Счета за газ изменятся — что нужно знать об оплате в августе

Работник "Нафтогаза". Фото: gas.ua

В Украине газоснабжающие компании обнародовали тарифы на газ для бытовых потребителей. Речь идет о ценовых предложениях на последний месяц лета от 12 газопоставщиков.

О новых расценках за газ на август сообщает профильное издание "Газправда".

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Какие цены у поставщиков

В августе стоимость газа в зависимости от компании будет колебаться от 7,70 до 9,99 гривны за кубический метр. В то же время у семи поставщиков цены ниже 8 гривен, у пяти — выше.

Предложения от поставщиков газа на август выглядят так:

Источник: ГазПравда

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" обслуживает около 98% потребителей природного газа. Речь идет о 12,4 миллиона домохозяйств. Стоимость топлива закреплена на уровне 7,96 грн за кубометр. Такое годовое тарифное предложение действует до 1 мая следующего года.

Прекращение функций поставщика "последней надежды"

На днях "Нафтогаз Украины", несколько лет гарантировавший газоснабжение для украинцев, оставшихся без газопоставщиков, заявил о завершении срока действия выполнения функций поставщика "последней надежды" (ППН).

Там отметили, что, начиная с 23 июля, нет законодательных оснований и технической возможности обеспечивать потребителей поставщика "последней надежды" необходимыми объемами газа из-за истечения установленного законом срока. Правительство определяет такого поставщика на три года по результатам конкурса.

Теперь есть большая угроза накопления долгов потребителей, заявил экс-руководитель Оператора газотранспортной системы Сергей Макогон.

Больше о Нафтогазе

Напомним, ранее в НАК "Нафтогаз Украины" рассказали о ходе подготовки к предстоящему отопительному периоду. В этом году в украинские подземки направили 2,5 млрд. куб. м газа.

Также в "Нафтогазе" сообщили о введении нового способа передачи показаний счетчика газа клиентами. Чтобы обеспечить правильный расчет платежей, нужно передавать показания с 1 по 5 число каждого месяца.