Субсидії в Україні — кому підвищать розмір допомоги до 16 тис. грн

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні частина громадян, яким виплачують житлово-комунальні субсидії, отримають удвічі більші суми допомоги. Уряд вирішив підвищити граничний ліміт субсидії на поточний опалювальний сезон.

Про такі наміри розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Як зазначається, Кабінет міністрів підніме ліміт субсидії для тих, хто опалює житло вугіллям.

"Українські сім’ї зараз за необхідності отримують субсидії на тверде паливо, граничний розмір яких становить 7 тисяч грн на домогосподарство на рік", — пояснив глава уряду майбутні зміни.

При цьому суть даного експерименту полягає в тому, що для громадян, які не здатні опалювати будинки газом, максимальний обсяг житлової субсидії на купівлю дров і вугілля становитиме 16,200 грн.

Однак, йдеться про суму не на місяць, а на рік. До цього було 7 тис. грн.

Підтримка вразливих верств в оплаті комуналки

Як зазначив прем’єр, з початком опалювального сезону постало важливе питання надання держпідтримки найбільш вразливим категоріям населення.

Зараз субсидії на оплату комунальних послуг надають 1,3 млн родин. Зокрема, в жовтні у середньому йшлося про близько 760 грн на сім’ю. Окрім того, 1,2 млн сімей одержать пільги на оплату комунальних послуг. Середній розмір допомоги — 850 грн на місяць.

Також в країні через суттєве підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги в уряді очікують на зростання кількості охочих оформити субсидії. З огляду на це, запроваджено спрощений механізм одержання такої держдопомоги.

Головні зміни полягатимуть у тому, що для одержання грошей громадянину буде достатньо подати тільки скорочену версію заявки та відомості про склад сім'ї. Після цього фахівці Міністерства соцполітики самотужки зберуть всю необхідну інформацію про субсидіанта.

Субсидії оформляються на одного представника домогосподарства, але при цьому враховуються дані всіх, хто в ньому зареєстрований.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні через суттєве підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги очікують зростання кількості охочих оформити субсидії. З огляду на це, в уряді запланували спростити механізм одержання такої державної допомоги.

Також ми писали, що в Україні відновилися планові повірки житлово-комунальних лічильників. Це потрібно зробити до середини липня поточного року, за результатами перевірок у деяких випадках на українців чекають багатотисячні штрафи.