Штрафи до 300 тис. грн — що треба знати про перевірки лічильників

Лічильник електричної енергії. Фото: Укренерго

В Україні відновилися планові повірки житлово-комунальних лічильників. Це потрібно зробити до середини липня поточного року, за результатами перевірок у деяких випадках на українців чекають багатотисячні штрафи.

Про це розповів юрист Роман Симутін.

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Штрафи після перевірки лічильників

За словами юриста, облгази, здійснюючи планові перевірки, тимчасово знімають та забирають комунальні лічильники. Багатотисячні штрафи виписують у випадках, якщо виявлять втручання споживачів у роботу приладів.

Розміри штрафів облгазів — різні та можуть досягати 300 тисяч гривень. З огляду на це, українців попереджають, що спеціаліст газової служби у разі здійснення повірки лічильника має запаковувати знятий прилад у спеціальний опломбований пакет. В акті має бути зазначено, що лічильник оновили.

Водночас, якщо у компанії нема лічильника для заміни, потрібно відмовитися від проведення повірки, адже комунальні рахунки без фактично встановленого приладу можуть бути вищі в рази. Планову перевірку лічильників повинні проводити кожні вісім років.

Юрист навів приклад із практики, коли один зі споживачів вже кілька років судиться з облгазом за виписаний штраф в обсязі 60 тис. грн. Хоч, як стверджує він, компанія 2007 року сама міняла прилад 1997 року випуску, проте 2018-го запідозрила нібито самовільно замінену пломбу та звинуватила у несанкціонованому втручанні в роботу лічильника. Споживачеві не вдалося довести, що сам облгаз міняв лічильник, адже багато років тому загубив акт заміни.

"Представники облгазу без жодних пояснень зняли лічильник і склали акт про порушення, зазначивши, що пломба на лічильнику 1997 року виготовлення не відповідає пломбі заводу виробника, тому що вона датована 2007 роком. Не повідомивши власника, вони провели експертизу, під час якої встановили факт втручання, а також невідповідність пломби даті виготовлення лічильника", — наголосив спеціаліст.

Що відомо про повірки лічильників

Недавно в Україні повернули повірки комунальних лічильників. Це потрібно зробити упродовж трьох місяців після закінчення опалювального періоду, тобто до середини липня 2023 року. Відповідно до постанови уряду, перевірять лічильники води, природного газу, електричної енергії, а також теплолічильники.

У разі, якщо не буде здійснено повірку, то постачальники послуг мають право нараховувати плату за нормативами, а не за фактичним споживанням ресурсу.

Такі вимоги поширюються на всю територію України, крім окупованих населених пунктів, "гарячих точок".

Нагадаємо, на тлі оновлення тарифів зберегли "нічний тариф", завдяки якому українці мають змогу заощаджувати на оплаті. Така можливість є у власників двозонних лічильників.

Також ми писали, що у Центрі дослідження енергетики заявили, що підвищенням тарифів проблеми української енергосистеми не вирішаться. Натомість це створить незручну ситуацію для населення. Водночас, ціноутворення непрозоре, адже не надано жодних розрахунків.