Субсидії в Україні — призначення допомоги через нові тарифи хочуть змінити

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні через суттєве підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги очікують зростання кількості охочих оформити субсидії. З огляду на це, в уряді запланували спростити механізм одержання такої державної допомоги.

Про це розповіла голова Міністерства соціальної політики України Оксана Жолнович під час ефіру національного телемарафону "Єдині новини".

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Як зміниться механізм одержання субсидій

За словами очільниці Мінсоцполітики, головні зміни полягатимуть у тому, що для отримання грошей людині буде достатньо подати лише скорочену версію заявки та відомості про склад сім'ї. Після цього фахівці Міністерства самотужки зберуть всю необхідну інформацію про майбутнього субсидіанта.

"У Пенсійному фонді заведено акаунти чи особисті кабінети для всіх надавачів послуг. Щоб людина не вписувала деталі про комуналку. Ми це самі збираємо за адресою по надавачах, реєструючи проактивно надавачів послуг", — розповіла міністр.

Нові тарифи на електрику та воду

Наприкінці травня в уряді підтримали рішення про підвищення тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн за кіловат-годин (майже удвічі). Хоч Нацкомісія наполягала на ринковій ціні у 5,5 грн, проте у Міністерстві енергетики України обіцяють цього року не підвищувати тариф вдруге.

Водночас, у низці регіонів можуть суттєво зрости тарифи на водопостачання та водовідведення. Нацкомісія планувала підвищити цей тариф з 1 червня, проте ухвалила рішення перенести засідання на 14 червня. Зокрема, жителі столиці будуть змушені платити не 30,38, а 40,46 гривні за один кубічний метр.

Вартість природного газу в країні обіцяють не змінювати. Зараз переважна більшість споживачів отримують ресурс від "Нафтогазу України". Тариф заморозили на рівні 7,96 грн за один кубометр до 1 травня 2024 року. В інших газопостачальників ціна за один кубометр "блакитного палива" така: від 7,7 до 9,99 грн за куб. м.

Нагадаємо, в Україні відновилися планові повірки житлово-комунальних лічильників. Це потрібно зробити до середини липня поточного року, за результатами перевірок у деяких випадках на українців чекають багатотисячні штрафи.

Також ми писали, що в країні діє мораторій на припинення надання комунальних послуг населенню за заборгованість. Водночас постачальники послуг можуть стягувати борги у судовому порядку, суму яких разом з пенею доведеться виплатити після війни.