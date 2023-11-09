Субсидии в Украине — кому повысят размер пособия до 16 тыс. грн

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине часть граждан, которым выплачивают жилищно-коммунальные субсидии, получат вдвое большую сумму помощи. Правительство решило повысить предельный лимит субсидии на текущий отопительный сезон.

О таких намерениях рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Как отмечается, Кабинет министров поднимет лимит субсидии для тех, кто отапливает жилье углем.

"Украинские семьи сейчас при необходимости получают субсидии на твердое топливо, предельный размер которых составляет 7 тысяч гривен на домохозяйство в год", — пояснил глава правительства грядущие изменения.

При этом суть данного эксперимента состоит в том, что для граждан, не способных отапливать дома газом, максимальный объем жилищной субсидии на покупку дров и угля будет составлять 16,2 тыс. грн.

Однако речь идет о сумме не на месяц, а на год. До этого было 7 тысяч гривен.

Поддержка уязвимых слоев в оплате коммуналки

Как отметил премьер, с началом отопительного сезона встал важный вопрос предоставления господдержки наиболее уязвимым категориям населения.

Сейчас субсидии на оплату коммунальных услуг предоставляют 1,3 млн. семей. В частности, в октябре в среднем речь шла об около 760 грн на семью. Кроме того, 1,2 млн семей получат льготы на оплату коммунальных услуг. Средний размер пособия — 850 грн в месяц.

Также в стране из-за существенного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в правительстве ожидают роста количества желающих оформить субсидии. Учитывая это, введен упрощенный механизм получения такой госпомощи.

Главные изменения заключаются в том, что для получения денег гражданину будет достаточно предоставить только сокращенную версию заявки и сведения о составе семьи. После этого специалисты Министерства соцполитики самостоятельно соберут всю необходимую информацию о субсидианте.

Субсидии оформляются на одного представителя домохозяйства, но при этом учитываются данные всех, кто в нем зарегистрирован.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине из-за существенного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги ожидают роста количества желающих оформить субсидии. Учитывая это, в правительстве запланировали упростить механизм получения такой государственной помощи.

Также мы писали, что в Украине возобновились плановые поверки жилищно-коммунальных счетчиков. Это нужно сделать до середины июля текущего года, по результатам проверок в некоторых случаях украинцев ждут многотысячные штрафы.