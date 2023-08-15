Житлова субсидія — як українцям самостійно встановити розмір допомоги

Лічильник електроенергії. Фото: google.com

В Україні громадяни, які фінансово неспроможні оплачувати комунальні послуги, мають право на житлову субсидію. При цьому здійснити обрахунок можна самотужки.

Як це зробити, розповіли у Міністерстві соціальної політики України.

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У відомстві зазначають, що отримати житлову субсидію можуть родини, в яких плата за комунальні послуги перевищує певний для них обов'язковий платіж. Існує спеціальна формула, за якою в країні розраховують розмір допомоги на сплату комунальних послуг. Як приклад, взято сім’ю із чотирьох осіб: чоловік, дружина, двоє дітей.

Для здійснення розрахунку потрібно:

розмір плати за комунальні послуги, зважаючи на соціальні норми та соціальні нормативи користування послугами — 3,5 тис. грн;

чоловік з дружиною працюють, а місячний дохід — 15 тис. грн;

базовий коефіцієнт — два;

базова норма плати за послуги — 15;

прожитковий мінімум з 01.01.2023 року — 2589 грн.

Джерело: Мінсоцполітики

Як і коли зміняться нормативи для субсидії

Згідно з постановою № 651 Кабінету міністрів України (КМУ), нормативи для отримання субсидій не будуть підвищувати до кінця воєнного стану в країні, а також протягом одного місця після його завершення та скасування.



Нині українці можуть отримувати допомогу на оплату ЖКП, якщо витрати на комуналку перевищують 15% від загального доходу домогосподарства. Проте після воєнного стану цей показник планують підвищити до 20%.

Також зараз діють вимоги до статків громадян. Так, субсидії не призначають громадянам, які мають протерміновану на понад три місяці заборгованість зі сплати комунальних послуг — понад 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн).

Субсидію призначать за умови підтвердження її сплати чи на основі укладеної угоди про реструктуризацію, або оскарження у суді.

Більше про субсидії

Нагадаємо, в Україні хочуть запровадили єдиний тариф на електроенергію для населення з 1 червня 2023 року. Ціну, яку платитимуть всі українці, пропонують встановити на рівні 2,64 грн/кВт-год.

Також ми писали, що у середньому розмір допомоги, що виділяють на домогосподарство на зимовий сезон, становить 1,5 тис. грн. Водночас на неопалюваний — 350-400 грн.