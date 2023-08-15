Жилищная субсидия — как украинцам самостоятельно установить размер помощи

Счетчики электроэнергии. Фото: google.com

В Украине граждане, которые финансово не могут оплачивать коммунальные услуги, имеют право на жилищную субсидию. При этом произвести расчет можно самостоятельно.

Как это сделать, рассказали в Министерстве социальной политики Украины.

Читайте также:

Как самостоятельно установить размер помощи

В ведомстве отмечают, что получить жилищную субсидию могут семьи, где плата за коммунальные услуги превышает определенный для них обязательный платеж. Существует специальная формула, по которой в стране рассчитывают размер пособия по оплате коммунальных услуг. В качестве примера взята семья из четырех человек: муж, жена, двое детей.

Для осуществления расчета требуется:

размер платы за коммунальные услуги, учитывая социальные нормы и социальные нормативы пользования услугами — 3,5 тыс. грн;

муж с женой работают, а месячный доход — 15 тыс. грн;

базовый коэффициент — два;

базовая норма платы за услуги — 15;

прожиточный минимум с 01.01.2023 года — 2589 грн.

Источник: Минсоцполитики

Как и когда изменятся нормативы для субсидии

Согласно постановлению №651 Кабинета министров Украины (КМУ), нормативы для получения субсидий не будут повышать до конца военного положения в стране, а также в течение одного места после его завершения и отмены.



Нынче украинцы могут получать пособие по оплате ЖКУ, если расходы на коммуналку превышают 15% от общего дохода домохозяйства. Однако после военного положения этот показатель планируется повысить до 20%.

Также сейчас действуют требования к состоянию граждан. Так, субсидии не назначают гражданам, имеющим просроченную более чем на три месяца задолженность по уплате коммунальных услуг — более 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (680 грн).

Субсидию назначат при подтверждении ее уплаты или на основе заключенного соглашения о реструктуризации или обжалования в суде.

Больше о субсидиях

Напомним, в Украине хотят ввести единый тариф на электроэнергию для населения с 1 июня 2023 года. Цену, которую будут платить все украинцы, предлагают установить на уровне 2,64 грн/кВт-час.

Также мы писали, что в среднем размер пособия, выделяемого на домохозяйство на зимний сезон, составляет 1,5 тыс. грн. В то же время на неотапливаемый — 350-400 грн.