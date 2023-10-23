Субсидії в Україні — переселенцям можна не подавати деякі документи

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні деяким громадянам субсидія на оплату житлово-комунальних послуг надається на особливих умовах. Йдеться про внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про порядок надання допомоги ВПО повідомляється на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Особливості надання субсидії

Як зазначають у ПФУ, громадяни, які мають статус ВПО, можуть не надавати деякі документи. А саме — якщо особа не зареєстрована, проте фактично проживає у житловому приміщенні, може отримувати субсидію без укладення договору оренди.

У таких випадках до заяви про призначення субсидії потрібно додати документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства (йдеться про довідку про взяття на облік переселенців).

Які документи потрібні для допомоги

Громадяни-переселенці повинні надати такий пакет документів:

заяву про призначення субсидії;

декларацію про доходи та витрати, де задекларовано склад домогосподарства;

паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків;

довідку про ВПО.

Куди потрібно звертатися за субсидією

Для отримання житлової субсидії ВПО мають звертатися до одного із зазначених органів:

уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальної громади;

центри надання адміністративних послуг ЦНАП);

сервісні центри Пенсійного фонду України.

Субсидію можна оформити в електронному форматі, обравши один із сервісів:

портал державних послуг "Дія";

сайт електронних послуг ПФУ,

мобільний застосунок Пенсійного фонду (завантажити можна для Android та для IOS.

Більше про комуналку

Також ми писали, що Пенсійний фонд пояснив, у чому різниця між "житловою субсидією" та "пільгою на житлово-комунальні послуги". Також уточнив, чи можна оформити два види допомоги одночасно.

Нагадаємо, експерти назвали економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги. Нині на більшість з них встановлено мораторій.