Субсидии в Украине — переселенцам можно не подавать некоторые документы

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине некоторым гражданам субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляется на особых условиях. Речь идет о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

О порядке предоставления помощи ВПЛ сообщается на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Особенности предоставления субсидии

Как отмечают в ПФУ, граждане, имеющие статус ВПЛ, могут не предоставлять некоторые документы. А именно — если лицо не зарегистрировано, однако фактически проживает в жилом помещении, может получать субсидию без заключения договора аренды.

В таких случаях к заявлению о назначении субсидии следует добавить документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу домохозяйства (речь идет о справке о взятии на учет переселенцев).

Какие документы нужны для помощи

Граждане-переселенцы должны предоставить следующий пакет документов:

заявление о назначении субсидии;

декларацию о доходах и расходах, где задекларирован состав домохозяйства;

паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

справку о ВПЛ.

Куда следует обращаться за субсидией

Для получения жилищной субсидии ВПЛ должны обращаться в один из указанных органов:

к уполномоченному должностному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета территориального общества;

центры предоставления административных услуг (ЦНАП);

сервисные центры Пенсионного фонда.

Субсидию можно оформить в электронном формате, выбрав один из сервисов:

портал государственных услуг "Дія";

сайт электронных услуг ПФУ,

мобильное приложение Пенсионного фонда (скачать можно для Android и IOS.

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Также мы писали, что Пенсионный фонд объяснил, в чем разница между "жилищной субсидией" и "льготой на жилищно-коммунальные услуги". Также уточнил, можно ли оформить два вида пособия одновременно.

Напомним, эксперты назвали экономически обоснованные тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Сейчас на большинство из них установлен мораторий.