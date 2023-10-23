Субсидии в Украине — переселенцам можно не подавать некоторые документы

Субсидия на особых условиях — инструкция и перечень документов
В Украине некоторым гражданам субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляется на особых условиях. Речь идет о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).
О порядке предоставления помощи ВПЛ сообщается на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Особенности предоставления субсидии
Как отмечают в ПФУ, граждане, имеющие статус ВПЛ, могут не предоставлять некоторые документы. А именно — если лицо не зарегистрировано, однако фактически проживает в жилом помещении, может получать субсидию без заключения договора аренды.
В таких случаях к заявлению о назначении субсидии следует добавить документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу домохозяйства (речь идет о справке о взятии на учет переселенцев).
Какие документы нужны для помощи
Граждане-переселенцы должны предоставить следующий пакет документов:
- заявление о назначении субсидии;
- декларацию о доходах и расходах, где задекларирован состав домохозяйства;
- паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- справку о ВПЛ.
Куда следует обращаться за субсидией
Для получения жилищной субсидии ВПЛ должны обращаться в один из указанных органов:
- к уполномоченному должностному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета территориального общества;
- центры предоставления административных услуг (ЦНАП);
- сервисные центры Пенсионного фонда.
Субсидию можно оформить в электронном формате, выбрав один из сервисов:
- портал государственных услуг "Дія";
- сайт электронных услуг ПФУ,
- мобильное приложение Пенсионного фонда (скачать можно для Android и IOS.
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Также мы писали, что Пенсионный фонд объяснил, в чем разница между "жилищной субсидией" и "льготой на жилищно-коммунальные услуги". Также уточнил, можно ли оформить два вида пособия одновременно.
Напомним, эксперты назвали экономически обоснованные тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Сейчас на большинство из них установлен мораторий.
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