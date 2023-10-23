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Субсидия на особых условиях — инструкция и перечень документов

23 октября 2023 07:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Субсидии в Украине — переселенцам можно не подавать некоторые документы
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине некоторым гражданам субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляется на особых условиях. Речь идет о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

О порядке предоставления помощи ВПЛ сообщается на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Особенности предоставления субсидии

Как отмечают в ПФУ, граждане, имеющие статус ВПЛ, могут не предоставлять некоторые документы. А именно — если лицо не зарегистрировано, однако фактически проживает в жилом помещении, может получать субсидию без заключения договора аренды.

В таких случаях к заявлению о назначении субсидии следует добавить документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу домохозяйства (речь идет о справке о взятии на учет переселенцев).

Какие документы нужны для помощи

Граждане-переселенцы должны предоставить следующий пакет документов:

  • заявление о назначении субсидии;
  • декларацию о доходах и расходах, где задекларирован состав домохозяйства;
  • паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • справку о ВПЛ.

Куда следует обращаться за субсидией

Для получения жилищной субсидии ВПЛ должны обращаться в один из указанных органов:

  • к уполномоченному должностному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета территориального общества;
  • центры предоставления административных услуг (ЦНАП);
  • сервисные центры Пенсионного фонда.

Субсидию можно оформить в электронном формате, выбрав один из сервисов:

  • портал государственных услуг "Дія";
  • сайт электронных услуг ПФУ,
  • мобильное приложение Пенсионного фонда (скачать можно для Android и IOS.

Больше о коммуналке

Также мы писали, что Пенсионный фонд объяснил, в чем разница между "жилищной субсидией" и "льготой на жилищно-коммунальные услуги". Также уточнил, можно ли оформить два вида пособия одновременно.

Напомним, эксперты назвали экономически обоснованные тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Сейчас на большинство из них установлен мораторий.

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