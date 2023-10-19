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Відомо причину, через яку українці масово втрачають право на субсидії

19 жовтня 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Субсидії в Україні — через яку причину українці масово втрачають допомогу
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Пенсійному фонді України (ПФУ), який уповноважений призначати та виплачувати субсидії на житлово-комунальні послуги, розповіли, через що українці масово втрачають допомогу. Йдеться про наявність заборгованості.

Про це ЗМІ повідомила керівниця департаменту ПФУ Олена Охріменко.

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Втрата права на субсидії

В Україні через військові дії багато громадян не можуть вчасно та повноцінно оплачувати комунальні рахунки. Якщо виникла заборгованість, українців можуть позбавити права на субсидію. Йдеться про суму боргу, яка виникла протягом трьох місяців та перевищує 680 грн.

"Якщо заборгованість виникла протягом трьох місяців, перевищує 680 грн і не є погашеною", — повідомила очільниця департаменту ПФУ

У таких випадках Пенсійний фонд не призначає субсидії до того часу, поки не буде укладено договір про реструктуризацію, чи не погаситься заборгованість.

Як повернути виплату субсидії

Для того, щоб укласти договір та використати можливість реструктуризації (розстрочення) боргу за житлово-комунальні послуги, потрібно:

  1. звернутися у будь-який районний сервісний центр КК "Центр комунального сервісу" (незалежно від місця проживання) за попереднім записом: https://cks.com.ua/ equery
  2. написати заяву, подавши оригінали та копії таких документів:
  • надати паспорт (або ID-картку, витяг з Єдиного державного демографічного реєстру);
  • картку платника податків РНОКПП (ІПН) (не надається власником ID-картки за наявності ІПН у документі);
  • документ, де підтверджується право власності житловим приміщенням чи квартирою та витяг з Держреєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;
  • довіреність представника та його паспорт (якщо договір укладає представник власника).

Окрім того, можна отримати консультацію чи подати заявку з документами дистанційно через:

Більше про комуналку

Нагадаємо, в Україні безробітні громадяни можуть розраховувати на надання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Для цього потрібно заздалегідь стати на облік у Центр зайнятості та мати офіційний статус безробітного.

Також ми писали, що Пенсійний фонд пояснив, у чому різниця між "житловою субсидією" та "пільгою на житлово-комунальні послуги". Також уточнив, чи можна оформити два види допомоги одночасно.

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