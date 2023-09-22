Субсидії для ВПО — у ПФУ уточнили, хто отримає допомогу

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні держава гарантує право на отримання житлової субсидії для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Для такої категорії громадян є певні особливості в оформленні.

Про це розповіли у Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) у Донецькій області у соцмережі Facebook.

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Субсидії громадянам зі статусом ВПО

Так, внутрішньо переміщені особи, які не зареєстровані, але фактично проживають у житловому приміщенні без договору оренди, можуть отримувати субсидію. Тоді як всі інші українці, які проживають у орендованому житлі, мусять надавати відповідний договір.

У ПФУ зазначають, що в такому випадку до заяви про призначення житлової субсидії потрібно додати документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства. Йдеться про довідку про взяття на облік ВПЛ.

Також фахівці фонду зауважують, що під час призначення субсидії допомогу на проживання, яку отримують переселенці, не враховують до сукупного доходу. Сума допомоги на оплату комунальних послуг залежатиме від рівня доходів родини та вартості послуг ЖКП, якими користуються.

Куди звертатися за субсидією

Подавати заявки на житлову субсидію внутрішні переселенці повинні, як і інші категорії українців, особисто чи онлайн.

Зокрема, ВПО можуть звертатися в один із зазначених органів:

до уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;

у центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);

у сервісні центри Пенсійного фонду України.

Субсидію можна оформити в електронній формі, обравши один із сервісів:

через сайт "Дія",

веб-портал електронних послуг ПФУ,

мобільний застосунок Пенсійного фонду України. Його можна завантажити для Android та для IOS.

Субсидії та пільги у 2024 році

В проєкті Державного бюджету на наступний рік уряд пропонує закласти майже на третину більше коштів на видатки на субсидії та пільги. Оскільки за прогнозом, кількість субсидіантів та пільговиків зросте, допомогу отримуватимуть 3,2 млн домогосподарств.

Видатки на виплату субсидій та пільг громадянам на оплату послуг ЖКГ, купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу підвищаться до 49,9 мільярда гривень. Це більше ніж цього року на 12 мільярдів гривень (на 32%).

Більше про субсидії

Нагадаємо, в країні відновилися планові повірки житлово-комунальних лічильників. За результатами перевірок у деяких випадках на українців чекають багатотисячні штрафи.

Також повідомлялося, що в Україні на всіх отримувачів соціальних виплат чекають масштабні перевірки. Зокрема, планують "почистити" списки та урізати розмір житлових субсидій за допомогою моніторингу інформації з низки державних реєстрів.