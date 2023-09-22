Субсидии для ВПЛ — в ПФУ уточнили, кто получит помощь

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине государство гарантирует право на получение жилищной субсидии для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Для такой категории граждан есть некоторые особенности в оформлении.

Об этом рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области в соцсети Facebook.

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Субсидии гражданам со статусом ВПЛ

Так, внутренне перемещенные лица, не зарегистрированные, но фактически проживающие в жилом помещении без договора аренды, могут получать субсидию. В то время как все остальные украинцы, проживающие в арендованном жилье, должны предоставлять соответствующий договор.

В ПФУ отмечают, что в таком случае к заявлению о назначении жилищной субсидии следует добавить документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу домохозяйства. Речь идет о справке о взятии на учет ВПЛ.

Также специалисты фонда отмечают, что при назначении субсидии помощь на проживание, получаемую переселенцами, не учитывают в совокупный доход. Сумма пособия по оплате коммунальных услуг будет зависеть от уровня доходов семьи и стоимости услуг ЖКУ, которыми пользуются.

Куда обращаться за субсидией

Подавать заявки на жилищную субсидию внутренние переселенцы должны, как и другие категории украинцев, лично или онлайн.

В частности, ВПЛ могут обращаться в один из указанных органов:

к уполномоченному должностному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориальной громады;

в центры предоставления административных услуг (ЦПАУ);

в сервисные центры Пенсионного фонда.

Субсидию можно оформить в электронной форме, выбрав один из сервисов:

через сайт "Дія",

веб-портал электронных услуг ПФУ,

мобильное приложение Пенсионного фонда Украины. Его можно скачать для Android и IOS.

Субсидии и льготы в 2024 году

В проекте Государственного бюджета на следующий год правительство предлагает заложить почти на треть больше средств на расходы на субсидии и льготы. Поскольку по прогнозу количество субсидиантов и льготников вырастет, помощь будут получать 3,2 млн домохозяйств.

Расходы на выплату субсидий и льгот гражданам на оплату услуг ЖКХ, покупку твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа повысятся до 49,9 миллиарда гривен. Это больше чем в этом году на 12 миллиардов гривен (на 32%).

Больше о субсидиях

Напомним, в стране возобновились плановые поверки жилищно-коммунальных счетчиков. По результатам проверок в некоторых случаях украинцев ждут многотысячные штрафы.

Также сообщалось, что в Украине всех получателей социальных выплат ждут масштабные проверки. В частности, планируется "почистить" списки и урезать размер жилищных субсидий с помощью мониторинга информации из ряда государственных реестров.