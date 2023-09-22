Субсидии для ВПЛ — в ПФУ уточнили, кто получит помощь

Субсидии для переселенцев: в ПФУ уточнили, кто получит помощь
В Украине государство гарантирует право на получение жилищной субсидии для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Для такой категории граждан есть некоторые особенности в оформлении.
Об этом рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области в соцсети Facebook.
Субсидии гражданам со статусом ВПЛ
Так, внутренне перемещенные лица, не зарегистрированные, но фактически проживающие в жилом помещении без договора аренды, могут получать субсидию. В то время как все остальные украинцы, проживающие в арендованном жилье, должны предоставлять соответствующий договор.
В ПФУ отмечают, что в таком случае к заявлению о назначении жилищной субсидии следует добавить документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу домохозяйства. Речь идет о справке о взятии на учет ВПЛ.
Также специалисты фонда отмечают, что при назначении субсидии помощь на проживание, получаемую переселенцами, не учитывают в совокупный доход. Сумма пособия по оплате коммунальных услуг будет зависеть от уровня доходов семьи и стоимости услуг ЖКУ, которыми пользуются.
Куда обращаться за субсидией
Подавать заявки на жилищную субсидию внутренние переселенцы должны, как и другие категории украинцев, лично или онлайн.
В частности, ВПЛ могут обращаться в один из указанных органов:
- к уполномоченному должностному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориальной громады;
- в центры предоставления административных услуг (ЦПАУ);
- в сервисные центры Пенсионного фонда.
Субсидию можно оформить в электронной форме, выбрав один из сервисов:
- через сайт "Дія",
- веб-портал электронных услуг ПФУ,
- мобильное приложение Пенсионного фонда Украины. Его можно скачать для Android и IOS.
Субсидии и льготы в 2024 году
В проекте Государственного бюджета на следующий год правительство предлагает заложить почти на треть больше средств на расходы на субсидии и льготы. Поскольку по прогнозу количество субсидиантов и льготников вырастет, помощь будут получать 3,2 млн домохозяйств.
Расходы на выплату субсидий и льгот гражданам на оплату услуг ЖКХ, покупку твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа повысятся до 49,9 миллиарда гривен. Это больше чем в этом году на 12 миллиардов гривен (на 32%).
Больше о субсидиях
Напомним, в стране возобновились плановые поверки жилищно-коммунальных счетчиков. По результатам проверок в некоторых случаях украинцев ждут многотысячные штрафы.
Также сообщалось, что в Украине всех получателей социальных выплат ждут масштабные проверки. В частности, планируется "почистить" списки и урезать размер жилищных субсидий с помощью мониторинга информации из ряда государственных реестров.