Субсидії на комуналку — у кого виникнуть проблеми з оформленням

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні родинам, які витрачають на житлово-комунальні послуги більше 15% доходу, надають державну допомогу у вигляді субсидій. Проте є ще низка критеріїв, окрім рівня матеріального статку, які впливають на таке право.

Про це розповіли Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Коли субсидію отримати проблематично

Так, житлову субсидію не призначають громадянам, котрі мають протермінований більш ніж на три місяці борг зі сплати комунпослуг. Йдеться про суму, яка перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — зараз це 680 гривень.

У таких випадках субсидію призначать за умови підтвердження сплати заборгованості чи на основі укладеної угоди про її реструктуризацію, або ж навіть оскарження у суді.

Також субсидію не призначать у разі порушення таких вимог:

загальна площа житла не може перевищувати 130 кв. метрів у квартирі та 230 кв. метрів — у будинку;

член родини упродовж 12 місяців перед призначенням допомоги здійснив операцію на більш ніж 50 тис. гривень;

в особи відкрито депозитний банківський рахунок, де сума перевищує 100 тис. грн, чи облігації внутрішньої державної позики на суму більш ніж 100 тис. грн;

є транспорт, рік випуску якого минуло менший за п'ять років чи більше двох одиниць транспорту, з року випуску яких минуло менше 15 років (виняток — мопед та причеп);

у складі родини є повнолітні що не працюють і не мають статусу безробітного або рівень середньомісячного доходу менший за мінімалку, або громадяни, які не сплачують ЄСВ упродовж трьох місяців.

Водночас перша вимога має винятки. Українське законодавство дозволяє деяким категоріям громадян отримати субсидію на площу житла, яка перевищує норму. Її надають непрацездатним непрацюючим одиноким особам.

Йдеться про:

пенсіонерів, яким отримують пенсію за віком, у зв’язку з втратою годувальника чи з інвалідності;

громадян, яким виплачують соцдопомогу, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю;

осіб, яким надають тимчасову соцдопомогу непрацюючим, які досягли пенсійного віку, однак не набули права на пенсію;

громадян, які не досягли повноліття.

Також влітку органи ПФУ почнуть ретельніше перевіряти субсидіантів. Підставою для відмови у виплатах субсидій чи скорочення розміру стануть:

виявлені недостовірні дані про доходи та витрати членів сім'ї, зазначені у декларації;

умовчання про зміни у складі родини;

неповна інформація про майно, яке є у власності членів родини.

У разі виявлення порушення, громадянам доведеться віддати частину коштів, адже вважатиметься, що їх нарахували незаконно, або ж частину переплати можуть вирахувати із обсягу нової субсидії (не більше 20%).

Більше про субсидії

Нагадаємо, в Україні хочуть запровадити єдиний тариф на електроенергію для населення з 1 червня 2023 року. Ціну, яку платитимуть всі українці, пропонують встановити на рівні 2,88 грн/кВт-год.

Також ми писали, що у середньому розмір допомоги, що виділяють на домогосподарство на зимовий сезон, становить 1,5 тис. грн. Водночас на неопалюваний — 350-400 грн.