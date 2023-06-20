Субсидії в Україні — пенсіонерам уріжуть допомогу на сплату комуналки

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні люди пенсійного віку отримуватимуть менший розмір житлової субсидії під час неопалювального сезону. Причиною є зростання їхніх доходів.

Про це розповіли в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

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У ПФУ зазначають, що до кінця червня 2023 року перепризначають допомогу на оплату комунальних послуг на період, що не опалюється — травень-вересень. Зазвичай субсидія на неопалювальний період менша через нижчі суми у платіжках у зв'язку з відсутністю теплопостачання. Водночас для пенсіонерів причиною є зростання доходів після підвищення пенсій, на основі яких обраховується обсяг матеріальної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг.

Йдеться про підвищення розміру пенсій після березневого перерахунку. Саме цей період братимуть для обрахунку та встановлення розміру допомоги на сплату ЖКП для субсидіантів-пенсіонерів.

"Кожна субсидія розраховується індивідуально і вона залежить від витрат, які використовує домогосподарство, і доходів, які отримують члени домогосподарства. Враховуючи, що пенсійна виплата зросла, відповідним чином розмір субсидії міг змінитися, або взагалі бути рівним нулю", — зауважили у ПФУ.

Кому ще не призначать субсидію

Для більшості не потрібно повторно звертатися особисто для перепризначення допомоги, якщо не сталося змін у майновому стані. В останньому випадку велике значення в ухваленні рішення про право на субсидії відіграють певні вимоги. Не призначать допомогу, якщо:

загальна площа житла претендента перевищує 130 кв. м для квартири та 230 кв. м для будинків;

член сім'ї чи домогосподарства проводив фінансову операцію на більш ніж 50 тисяч грн;

є у власності є більш ніж одне житло;

на рахунку у банку лежить більше 100 тис. грн;

є автомобіль, якому не більше п'яти років, або два і більше, якому не більше 15 років;

у домогосподарстві є повнолітні учасники, які не навчаються, не працюють чи не отримують соціальну допомогу;

не було не повернуто надміру сплачену субсидію;

є борги за ЖКП;

є заборгованість за аліментами.

Водночас, тим, хто проживає у житлі без реєстрації, субсидію призначають виключно на підставі договору оренди житла. Проте є виняток для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Нагадаємо, у ПФУ розповіли про варіанти отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКГ). Кошти нараховують двома способами.

Також ми писали, що у середньому розмір допомоги, що виділяють на домогосподарство на зимовий сезон, становить 1,5 тис. грн. Водночас на неопалюваний — 350-400 грн.